Neue Geldscheine frisch aus Frankfurt

Mara BILO Die Premiere der neuen 100- und 200-Euro-Scheine fand am Dienstag in Luxemburg statt; Roland Weyland, Direktor der Luxemburger Zentralbank, schließt weitere Serien nicht aus.

Die neuen 100- und 200-Euro-Scheine sind da – auch in Luxemburg. Am Dienstag stellte der Direktor der Zentralbank, Roland Weyland, die frisch gedruckten Banknoten vor. Ausgegeben werden sie allerdings erst vom 28. Mai 2019 an in ganz Europa – bis dahin müssen sich die Luxemburger noch gedulden. „Die Erklärung für diese zeitliche Verschiebung ist, dass die Maschinen aller Art, die Banknoten annehmen, Zeit für die Umstellung brauchen“, erklärt Weyland. Deshalb können sich diejenigen, die ihre Maschinen anpassen müssen, bereits im Oktober bei der Luxemburger Zentralbank via E-Mail melden, um sich die Scheine für Probeläufe auszuleihen.

Wie viele neue Banknoten allein in Luxemburg ausgegeben werden, steht nicht fest. Die Anzahl von frisch gedruckten 100- und 200-Euro-Geldscheinen, die in den Umlauf gebracht werden, „hängt von der Nachfrage jeder Bank ab“, so Weyland. Und in Luxemburg ist es generell schwieriger, eine Übersicht über die Geldscheine im Umlauf zu behalten – „dafür ist das Land mit seinen vielen Grenzgängern und Touristen zu klein“, erklärt der Zentralbankdirektor.

Neue Sicherheitsmerkmale für den 100-Euro-Schein. Foto: Gerry Huberty

Die neuen 100- und 200-Euro-Scheine gehören zur zweiten Euro-Banknoten-Generation, auch „Europa-Serie“ genannt. Der Grund für die Herstellung neuer Stückelungen sind Sicherheitserwägungen: Die frisch gedruckten Geldscheine sollen schwerer zu fälschen sein. Deshalb schließt Roland Weyland auch nicht aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auch künftig neue Serien entwickeln wird: „Die Sicherheitsmerkmale werden sich immer verbessern.“

Neue Sicherheitsmerkmale für den 200-Euro-Schein. Foto: Gerry Huberty

Von Januar bis Juni wurden in ganz Europa insgesamt 301 000 gefälschte Euro-Scheine aus dem Verkehr gezogen; davon sind ungefähr 1 000 der Blüten von der Zentralbank hierzulande entdeckt worden. Ob es sich dabei um Scheine der ersten Serie oder der zweiten „Europa-Serie“ handelt, steht allerdings nicht fest.