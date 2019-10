Am Mittwoch haben die Firmen Cactus und Enovos in Bettemburg zwei neue Fotovoltaikanlagen vorgestellt.

Neue Fotovoltaikanlagen für Cactus-Supermärkte

Aus Sonne wird Strom: Fotovoltaik – also der technische Prozess, um Sonnenenergie in Stromenergie umzuwandeln – nimmt in Zeiten von Klimawandel weiter an Bedeutung zu. So auch in Luxemburg: Immerhin will das Großherzogtum bis 2030 25 Prozent seiner Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen schöpfen.

Und dazu wollen Firmen wie Cactus und Enovos beitragen – die beiden Partner haben am Mittwoch in Bettemburg zwei neue Fotovoltaikanlagen vorgestellt. „Ziel ist, zur Entwicklung der Fotovoltaik im Großherzogtum und zu den von Luxemburg festgelegten Zielen im Hinblick auf den Energiewandel beizu-tragen“, so Cactus-Direktor Laurent Schonckert.

Bis zum Endedes Jahres sollen noch vier bis fünf weitere Anlagenin Betrieb genommen werden. Erik von Scholz

Fotovoltaikanlagen gibt es auf den Dächern der Supermarktkette bereits seit 2012: Damals hatten Cactus und der Energieanbieter Enovos das Joint Venture „Encasol“ gegründet (siehe Kasten unten), um eine Reihe Solarpanels auf den Dächern der Supermärkte von Niederkerschen, Ingeldorf und Redingen zu installieren. Mit guten Ergebnissen: Die insgesamt 7 400 Solarpanels erzeugen derzeit etwa 1 500 Megawattstunden Strom im Jahr. Dadurch kann der Bedarf von rund 380 Haushalten gedeckt werden. Der Strombedarf einer vierköpfigen Familie in Luxemburg liegt durchschnittlich bei 4 000 Kilowattstunden pro Jahr.



Strom für 630 Haushalte

Die zwei neuen Fotovoltaikanlagen, die am Mittwoch eingeweiht wurden, bringen nur die Gesamtzahl der auf den Dächern der Cactus-Geschäfte installierten Solarpanels auf 10 842. Sie erzeugen 2 488 Megawattstunden Strom – das entspricht etwa dem Bedarf von 630 Haushalten.

Im vergangenen Jahr hatte die Regierung eine Ausschreibung für den Bau und Betrieb leistungsstarker Fotovoltaikanlagen veröffentlicht. Darauf hat Enovos geantwortet: Der Energieanbieter installiert derzeit mehrere Fotovoltaikanlagen im Großherzogtum. „Bis zum Ende des Jahres sollen noch vier bis fünf weitere Anlage in Betrieb genommen werden“, erklärt der CEO von Enovos Erik von Scholz. Anfang Oktober war der Startschuss für den Betrieb einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Post-Verteilungszentrums in Bettemburg gefallen. Weitere Anlagen sollen auf den Geländen von Firmen wie Panelux oder RTL installiert werden.

Mit den neuen Fotovoltaikanlagen in Bettemburg und Windhof sind allerdings die letzten Cactus-Dachflächen mit Solarpanels ausgestattet. „Auf den weiteren Gebäuden, die wir besitzen, ist es wegen des Alters der Gebäude oder der unzureichenden Fläche nicht möglich, weitere Fotovoltaikanlagen zu installieren“, stellt Cactus-Direktor Laurent Schonckert fest.

Die Partnerschaft „Encasol“ Encasol ist ein Joint Venture, das 2012 von Cactus und Enovos gegründet wurde, um die auf den Dächern der Cactus-Supermärkte installierten Fotovoltaikanlagen zu bauen und betreiben. Die Installationskosten werden von beiden Seiten getragen; die Erträge, die aus dem in das landesweite Netz eingespeisten erzeugten Strom verbucht werden können, werden geteilt. Zur Einordnung: Laut CEO von Enovos Erik von Scholz liegt der Verkaufspreis einer erzeugten Megawattstunde in Luxemburg zwischen 90 und 135 Euro.

Im Verwaltungsrat des Joint Venture sind drei Cactus-Mitarbeiter und drei Enovos-Mitarbeiter vertreten, wie Cactus-Direktor Laurent Schonckert erklärt. Seit Gründung beschäftigt sich das gemeinsame Unternehmen mit den Wartungsarbeiten rund um die bereits bestehenden Fotovoltaikanlagen.