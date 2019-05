In einer Pressemitteilung stellte die luxemburgische Zentralbank am Montagmorgen die neuen Scheine vor. Sie werden ab Dienstag, den 28. Mai in Umlauf sein.

Wirtschaft 4

Neue 100€ und 200€-Scheine ab Dienstag im Umlauf

Sarah CAMES In einer Pressemitteilung stellte die luxemburgische Zentralbank am Montagmorgen die neuen Scheine vor. Sie werden ab Dienstag, den 28. Mai in Umlauf sein.

Die neuen Banknoten der Europa-Serie wurden von 2013 an schrittweise über mehrere Jahre eingeführt. Zunächst wurden die neuen 5€ und 10€-Scheine eingeführt, später dann auch die neuen 20€ und 50€-Scheine.

EZB: Yves Mersch stellt neue 100- und 200-Euro-Scheine vor Im Kampf gegen Geldfälscher machen Europas Währungshüter den nächsten Schritt: Neue Hunderter und Zweihunderter vervollständigen die zweite Euro-Banknoten-Generation.

Ab dem 28. Mai 2019 ist die zweite Europa-Serie also vollständig. Die 100€- und 200€-Banknoten, die am Dienstag in Umlauf gehen, wurden der Öffentlichkeit bereits am 17. September 2018 vorgestellt. Auf Beschluss der Europäischen Zentralbank umfasst die zweite Euro-Serie keinen 500€-Schein mehr, sämtliche Banknoten der ersten Euro-Serie werden jedoch als gesetzliches Zahlungsmittel gültig bleiben.



4 Foto: BCL

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: BCL Foto: BCL Foto: BCL Foto: BCL

Die neuen Banknoten sind mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, was es einfacher machen soll, ihre Echtheit nach dem Prinzip "Kippen, Anschauen, Fühlen" zu überprüfen. Die 100€ und 200€-Scheine haben außerdem eine andere Größe als ihre Vorgänger der ersten Serie. Sie werden die gleiche Höhe wie die 50€-Scheine haben, aber von der Länge her ihren Vorgänger-Scheinen treu bleiben. Je länger die Scheine, desto höher wird also ihr Wert sein.



Einstellung des 500ers: Schein-Diskussion Die einen hatten ihn nie in der Hand, für andere ist er ein Synonym für Schwarzgeld oder Geldwäsche. Der 500-Euro-Schein soll nun im kommenden Jahr nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) nach und nach aus dem Verkehr gezogen werden.

Die neue Größe und die Sicherheitsmerkmale der Scheine werden es Fälschern und ihren Maschinen schwieriger machen, gefälschte Blüten herzustellen. Des weiteren werden sie laut der luxemburgischen Zentralbank (BCL) durch ihre neue Form besser in Geldbeutel passen. Neben den neuen Sicherheitsmerkmalen, die mit bloßem Auge zu sehen sein werden, wird es außerdem maschinenlesbare Zeichen geben.



Vorher Nachher: Die komplette Europa-Serie