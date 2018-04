A l'occasion de la fête du travail du 1er mai, l'Aleba a tenu à faire le point sur les quatre conventions collectives en cours de négociations dans le secteur financier.

Négociations en eaux troubles

A l'occasion de la fête du travail du 1er mai, l'Aleba a tenu à faire le point sur les quatre conventions collectives en cours de négociations dans le secteur financier. En ce qui concerne l'état d'avancement des négociations chez Post Telecom, "nous sommes en train de faire des simulations au niveau des salaires pour ne pas trop pénaliser ceux qui passent du secteur privé vers le secteur public. Nous espérons que d'ici le 20 juillet nous pourrons avoir un accord pour les quelque 500 employés de cette entité du groupe", a déclaré Jim Schneider, vice-président de l'Aleba.



L'Aleba est aussi en train de négocier la nouvelle convention collective pour le secteur luxembourgeois des assurances, secteur qui compte quelque 5.000 salariés dont 4.000 à Luxembourg. "Nous estimons qu'il y a à peu près seulement 2.500 salariés qui tombent sous la convention collective et que ces personnes touchent un salaire mensuel moyen de quelque 4.000 euros brut, les autres salariés étant des cadres, faux cadres, des grands spécialistes dans le domaine des assurances", a expliqué Jim Schneider. "Nous estimons que ces chiffres sont exacts puisque l'ACA (Association des Compagnies d'assurances et de réassurances) qui refuse de nous donner les chiffres exacts, ne les contredits pas non plus", a-t-il ajouté.



"Nous négocions dans des eaux plus ou moins troubles et ce, dans un secteur qui entre 2008 et 2016, a connu une augmentation de ses bénéfices de 18,2 % par an, et une évolution de ses primes émises de 8,2 % par an. La richesse générée par un employé au Luxembourg est de 300.000 euros par an, alors qu'en Belgique et en Allemagne, il est de 150.000 et en France de 60.000", a précisé le vice-président de l'Aleba.



Les négociations ont commencé en janvier avec une cadence d'à peu près deux réunions par mois. Jeudi dernier, lors d'un marathon de négociations, les parties se sont sommes séparées sans accord. "Celui-ci a tenu à quelques 150.000 euros de plus pour les employés d'assurances, soit à peu près 1,60 euro par mois par salarié conventionné".



A côté des augmentations de salaire, le syndicat bancaire négocie aussi l'intégration dans la convention collective des nouveaux articles de loi concernant le temps du travail et les jours fériés extralégaux. "Ce n'est pas encore choses faite", a souligné Jim Schneider qui dit néanmoins comprendre que les compagnies d'assurances soient prudentes au niveau des avantages qu'elles sont prêtes à accorder. "Il y en effet de nombreux changements qui tombent dans notre secteur comme par exemple Solvency ou Priips et qui entraînent des charges supplémentaires pour les assurences. Il y a aussi la digitalisation qui ne va pas épargner notre secteur non plus. Cela représente un défi pour tous les syndicats."



La troisième convention collective en cours de négociations concerne Six Payments. Le président de l'Aleba, Roberto Scolati, n'a pas souhaité divulguer trop d'informations et s'est contenté de dire avoir eu "de nombreuses réunions avec la direction, la représentation du personnel". Les trois syndicats ont dernièrement analysé les chiffres qui leur ont été communiqués par le groupe. Une prochaine réunion plénière devra se tenir en fin de semaine.



Enfin, au niveau de la convention collective du secteur bancaire, l'Aleba a eu vendredi dernier une réunion plénière "qui s'est bien déroulée". Au niveau de l'intersyndicale, "nous devons ce jeudi matin analyser tout ce qui nous a été présenté. Nous allons revoir les représentants du patronat le même jour". Roberto Scolati n'a pas souhaité en dire davantage, "étant donné que nous sommes toujours au stade des négociations".



"Nous nous battons pour que les conventions collectives soient respectées, notamment au niveau du temps du travail", a-t-il dit. Dans beaucoup d'établissements financiers, ces horaires ne sont pas respectés".