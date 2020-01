Neuer Name, neuer Markenauftritt: Die europaweit tätige Privatbankgruppe KBL European Private Bankers (KBL epb) heißt nun "Quintet Private Bank".

Namensänderung: Aus KBL epb wird Quintet

(C./mbb) - Die Privatbankgruppe KBL European Private Bankers (KBL epb) trägt nun den Namen "Quintet Private Bank", wie am Donnerstag bekannt wurde. Aus KBL Luxembourg - die Privatbank in Luxemburg - wird "Quintet Luxembourg", die KBL España heißt nun "Quintet España".

"Der neue Name und die neue Corporate Identity, die heute der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, werden in einer Zeit eingeführt, in der die Gruppe bedeutende Investitionen tätigt, um unter anderem durch den Ausbau ihres Serviceangebots und ihrer globalen Reichweite ihr enormes Wachstumspotenzial zu erschliessen", heißt es in einer Mitteilung der Gruppe.

Die 1949 gegründete Bank mit Hauptsitz in Luxemburg beschäftigt insgesamt 2.000 Mitarbeiter und ist in 50 europäischen Städten aktiv.