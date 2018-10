Im Gewerbepark Krakelshaff in Bettemburg soll die in Eigenregie des Handwerks aufgebaute private Weiterbildung unter Dach und Fach gebracht werden. Am Donnerstagnachmittag erfolgte der Spatenstich.

Nägel mit Köpfchen

Andreas ADAM Im Gewerbepark Krakelshaff in Bettemburg soll die in Eigenregie des Handwerks aufgebaute private Weiterbildung unter Dach und Fach gebracht werden. Am Donnerstagnachmittag erfolgte der Spatenstich.

„Was Lehrlinge im Handwerk während ihrer beruflichen Erstausbildung lernen, geht allzu oft an den tatsächlichen Bedürfnissen der Betriebe vorbei. Daher haben die Betriebe die erforderliche Praxisausbildung selbst in die Hand genommen“, sagt Marc Ant, geschäftsführender Direktor der Kompetenzzentren des Handwerks für Innen- und Außenausbau, Gebäudetechnik und Digitales im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“. „Selbst innerhalb desselben Berufes sind die spezifischen Bedürfnisse von Handwerksbetrieben so verschieden, dass man dem in der recht breit angelegten Lehre kaum gerecht werden kann ...

