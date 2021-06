Sechs lokale Künstler erproben gemeinsam mit Fairtrade Lëtzebuerg Alternativen zu Fast Fashion.

Wirtschaft 3

Nachhaltige Mode

Luxemburg experimentiert im Fair Fashion Lab

Marlene BREY Sechs lokale Künstler erproben gemeinsam mit Fairtrade Lëtzebuerg Alternativen zu Fast Fashion.

Innerhalb der nationalen Kampagne „Rethink your Clothes“, im Auftrag der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, hat die NGO Fairtrade Lëtzebuerg am Mittwoch das „Fair Fashion Lab“ vorgestellt. Gemeinsam mit sechs Künstlern sollen bis Ende des Jahres sechs Kleidungsstücke entstehen - alle aus fair gehandelter Baumwolle. Jeden Monat erscheint eines zum Kauf. So soll ein Gegenpol zu Fast Fashion geschaffen werden.



Im Fair Fashion Lab experimentieren lokale Künstler mit Slow Fashion Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Im Fair Fashion Lab experimentieren lokale Künstler mit Slow Fashion

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Wirtschaft, Casino, FairFashion Lab, rethink your clothes, ONG Fairtrade, Artisten: Irina MOONS, Alain WELTER, Mia KINSCH, Antoine LESCH, Foto: Luxemburger Wort/Anouk Antony Anouk Antony Wirtschaft, Casino, FairFashion Lab, rethink your clothes, ONG Fairtrade, Foto: Luxemburger Wort/Anouk Antony Anouk Antony Wirtschaft, Casino, FairFashion Lab, rethink your clothes, ONG Fairtrade, Foto: Luxemburger Wort/Anouk Antony Anouk Antony

Als Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) seine nasse Jacke auszieht, geht ein „Aaah!“ durch den Raum. Denn unter seinem Sakko trägt der Politiker ein T-Shirt mit der Aufschrift „Rethink your clothes“.



Eines der größten Probleme hierzulande: Wo kauft man solch faire Kleidung? Hier gibt es noch eine Lücke, bestätigt der Wirtschaftsminister.

"The Good Project": Pop-up-Store für nachhaltige Mode „Stil und Ethik sind absolut kompatibel“, findet Unternehmerin Myriam Assebane. Mit ihrem Onlineshop "Byoo Store" und dem temporären Concept-Store "The Good Project" will sie auch die Luxemburger davon überzeugen.

Das Fair Fashion Lab ist ein Startschuss. Mode ist ein Massenphänomen und ein Massenproblem. Sechs Kleidungsstücke können es nicht lösen - aber sie können den Weg weisen.

Pionierarbeit auf einem wachsenden Markt

Unter den sechs Künstlern sind nationale Berühmtheiten wie Illustrator und Graffiti Artist Alain Welter. Er verschafft der Initiative vor allem Aufmerksamkeit. Antoine Lesch dagegen steckt hinter dem Label „Soin“. Seit drei Jahren verkauft er seine Mode bereits in der Luxemburger Boutique Stitch. Wie viel er im Monat produziert und verkauft, will er nicht verraten.

Slow Fashion im Großherzogtum Abendrobe auf Zeit: Kasia Retka hat mit ihrem Kleiderverleih eine wahre Marktlücke in Luxemburg entdeckt.

Sicher, es gibt Luft nach oben. Aber das Projekt funktioniert nach dem Motto: Erst bestellen, dann produzieren. So soll keine Überproduktion entstehen, eines der Hauptprobleme der Modeindustrie. Wenn nun die Nachfrage der Konsumenten steigt, könnte das Projekt länger laufen als sechs Monate und vor allem: einen Markt mit Wachstumspotenzial aufzeigen.

Bestellen können Interessierte unter: www.rethinkyourclothes.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.