(mbb) - Die Consultingfirma LuxMobility hat mit der Unterstützung der Lëtzebuerger Velos Initiative die Biklio-Kampagne für mehr Radfahren in Luxemburg gestartet. Ziel ist es, Menschen, die in Luxemburg arbeiten oder leben, zum Radfahren zu ermutigen. Greifen sie zum Fahrrad, werden sie mit kleinen Rabatten und Aktionen in Geschäften und Cafés der Stadt belohnt.

„Die Biklio-App kann im Android- und iOS-Store kostenlos heruntergeladen werden“, sagt Martin Kracheel, der mit François Sprumont die Biklio-Kampagne verwaltet ...