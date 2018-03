Seit vier Jahren verfolgt Luxemburgs Regierung unter dem Schlagwort „Green Finance“ das Ziel, Investoren für weltweite Projekte im Klimaschutz unter einem Dach zu versammeln. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von Marc Bichler.

"Nachhaltige Entwicklung braucht nachhaltige Finanzierung"

Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort" erläutert er die Probleme und Herausforderungen.

Sie sind im diplomatischen Dienst und damit Angehöriger des Außenministeriums. Und nun „Green finance“, wie hängt das zusammen?

2014 wurde ich von der luxemburgischen Regierung zum „Ambassadeur itinérant pour le changement climatique“ ernannt. Bis dahin war ich Exekutivsekretär des Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen (UNCDF) in New York. Angesichts der EU-Präsidentschaft Luxemburgs im Jahr 2015 und der Klimaschutzvereinbarung der 21. UN-Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015 wurde ich 2014 beauftragt, den Experten aus dem Umweltministerium mit meiner Erfahrung zur Seite zu stehen; aus meiner Zeit als Diplomat kenne ich die UNO und die europäischen Ebenen gut, dazu kommt meine Erfahrung in der Mikrofinanz und in der Finanzierung der Entwicklungsarbeit.



Ihr Ziel ist es unter anderem, privates Kapital zu mobilisieren. Was waren die ersten Schritte?



Es bestand schon bei der Klimakonferenz kein Zweifel daran, dass staatliche Investitionen nur einen kleinen Teil der notwendigen Investitionen bereitstellen könnten. Deshalb war und ist die Mobilisierung von Privatkapital dringend notwendig. Erste Kontakte gab es im Dezember 2014 mit der Investmentfondsvereinigung Alfi; wir wollten die Botschaft übermitteln, dass beim Kampf gegen den Klimawandel drei Eckpunkte von Bedeutung sind – die Aktualität des Themas an sich, das Zurverfügungstellen der nötigen Finanzmittel und den Ausbau des Bewusstseins dafür, dass man auch mit Investitionen in nachhaltige Klimapolitik letztlich Geld verdienen kann.



Wir haben dann Luxflag, den Mikrofinanzfonds „Luxembourg Microfinance and Development Fund“, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anwaltskanzleien, einzelne Finanzinstitute, Investmentfondmanager, die Luxemburger Börse und andere angeschrieben. Derzeit gehören der Arbeitsgruppe bereits mehr private als öffentliche Akteure an. In der ersten Versammlung waren wir lediglich ein Dutzend, jetzt sind 40 Leute eingeschrieben.

Wie arbeitet die „Climate Finance Task Force“?



Wir uns treffen alle zwei Monate. Wir haben thematische Arbeitsgruppen, die ganz präzise Projekte diskutieren – zum Beispiel die Zertifizierung von Bonds, Investmentfonds und anderes mehr. Die Anforderung ist immer gleich: Wir wollen Menschen aus den verschiedensten Bereichen, mit unterschiedlichen Erfahrungen zusammenbringen. Das ist wichtig, weil die Finanzierung von Klimaprojekten sehr komplex ist, das Problem von globaler Tragweite und finanztechnisch auch mit ganz verschiedenen Fragestellungen verbunden ist. Wenn man also ein derart umfassendes Problem angehen und lösen will, bedarf es der Mitarbeit vieler Leute mit verschiedenen Hintergründen.



Aus dieser Zusammenarbeit hat sich unterdessen ein neues „Ecosystem“ entwickelt ...



Unsere Initiativen sind so aufgestellt, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Ein Beispiel: Der „Green Cornerstone Bond Fund“ der International Finance Corporation (Weltbank) hat zwei Milliarden Dollar in einen Luxemburger Fonds investiert. Ziel ist es, grüne Bonds in der Entwicklungswelt auf den Markt zu bringen. Wer „grüne Anleihen“ emittiert, kann sich bei der Luxemburger Börse anmelden. Und wenn sich der Herausgeber solcher Anleihen sicher genug ist, kann er bei der Label-Agentur Luxflag die Zertifizierung beantragen.



Anderes Beispiel: In einem Projekt mit der Europäischen Investitionsbank stellt Luxemburg während drei Jahren 30 Millionen Euro zur Verfügung, welche zusammen mit Eigenmittel der EIB in Luxemburger Investmentfonds dazu gebraucht werden, um zusätzliche Investitionen von institutionellen und privaten Investoren zu hebeln und deren Finanzrisiko bestmöglich abzufedern.



Warum sind gerade Anleihen, sogenannte Green Bonds, im grünen Finanzbereich so wichtig?



Die Kontinuität der Finanzierung eines Klimaprojektes sicherstellen, das ist die große Herausforderung. Denn oft geht dem Initiator eines Projektes schon in den ersten Phasen die Luft aus, weil er nicht weiß, an wen er sich für eine Finanzierung wenden kann. Am Anfang, dem Tal der Tränen, muss das Geld meist aus der eigenen Tasche oder von Darlehen kommen. Setzt sich die Idee durch, dann kommen auf einmal andere Investoren mit an Bord, etwa mit Risikokapital. Das sind keine riesigen Beträge, aber mit hohem Risiko und der Hoffnung, dass daraus etwas Großes wird. Und geht es um das weitere Wachstum des Projektes, dann braucht man größere Beträge, zum Beispiel durch grüne Anleihen – und deren Attraktivität ist es eben, dass durch sie schnell Millionen Euro mobilisiert werden können.

Voraussetzung sind also gute und vor allem gut durchdachte Projekte ...

Voraussetzung sind also gute und vor allem gut durchdachte Projekte ...



Stimmt. Es gibt genügend Investoren und damit genügend Geld. Auch die Ideen für Projekte fehlen nicht, aber: Man braucht Projekte, die sowohl eine positive Zielsetzung und Impaktwirkung haben und wirtschaftlich tragfähig sind. Eine Idee, eine Vision so zu formulieren, dass es auch von einem Investitionskomitee eines Fonds akzeptiert wird, braucht Zeit und ein Fachwissen, das auch in Luxemburg nicht immer vorhanden ist. Immer neue Projekte in der Pipeline zu haben, daran müssen wir noch arbeiten.

Sehen Sie noch weitere Herausforderungen?



Die Kommunikation muss noch stärker gefördert werden. Da spielt die Agentur zur Entwicklung des Finanzplatzes Luxemburg, „Luxembourg for Finance“, eine wichtige Rolle. Denn wir sind nicht allein. Wir können zwar von den kurzen Wegen in Luxemburg profitieren, aber die Konkurrenz schläft nicht: Auch London, Paris und Amsterdam sind im grünen Finanzbereich aktiv. Das macht mir aber keine Angst, weil der Kuchen groß genug für alle ist.



Steht Luxemburg denn besser da als die internationale Konkurrenz?



Das Aufstellen einer Hitparade hat in meinen Augen keinen Sinn. Aber: Kein anderer Finanzplatz kann zur Zeit ein derart perfekt integriertes Modell anbieten.



Die Europäische Kommission will im Mai einen Aktionsplan vorstellen, der unter anderem den Markt der Green Bonds reguliert. Ist das für den Finanzplatz Luxemburg gut oder schlecht?



Weltweit gelten bereits strenge, wenn auch nicht obligatorische Kriterien. Ich glaube auch nicht, dass die Kriterien der EU noch strenger werden müssen. Man muss auch wissen, dass sich der Markt der Green Bonds schon selbst reguliert hat, auch wenn es keine von allen anerkannten Kriterien gibt. Besonders wachsam sind auch die Luxemburger Börse und Luxflag. Regulierung um ihrer selbst willen nutzt niemandem, sie muss Ziele verfolgen – zum Beispiel Überschreitungen vermeiden oder Investoren und Endkonsumenten schützen. Man muss die Mitte finden zwischen Kompetitivität und der Sorge um positiven Impakt im Sozial- und Umweltbereich.



Nun scheint sich innerhalb Ihrer Arbeitsgruppe der Schwerpunkt von Klima- und grüner Finanzierung hin zur Nachhaltigkeitsfinanzierung zu verschieben. Ist „Green finance“ vorbei?

Nein. Wir haben erkannt, dass man mit Klimaprojekten etwas Positives bewirken und damit auch Geld verdienen kann. Nun wissen wir, dass die Arbeit gegen den Klimawandel nur ein Teil der UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung – den Sustainable Development Goals – ist. Im September 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Sie bilden den Kern der sogenannten Agenda 2030. Im Punkt 13 geht es um Maßnahmen zum Klimaschutz, aber es gibt noch 16 weitere Ziele, und für die werden auch jetzt schon Investoren gebraucht.



Wenn die Logik der Klimafinanzierung stimmt, dann klappt das auch für die nachhaltige Entwicklung. Das geht dann auch in den Bereich der Rifkin-Studie hinein, die das derzeitige Luxemburger Wirtschaftsmodell für künftige Generationen nachhaltiger und vernetzter gestalten soll. Gefordert wird unter anderem die Schaffung einer Luxemburger Plattform für die Finanzierung nachhaltiger Entwicklung. Daran arbeiten wir jetzt unter der Führung des Finanzministeriums. Und wir bauen auf das, was wir im Klimabereich bereits erreicht haben.



Wie soll die neue Plattform denn aussehen?

Derzeit arbeiten wir in verschiedenen Arbeitsgruppen daran. Dabei haben wir einige Fragen absichtlich bis zum Schluss offen gelassen – welche juristische Form ist sinnvoll, wer arbeitet dort, welche Fachkenntnisse sind erforderlich. Wir müssen zuerst die Aufgabe der neuen Plattform exakt definieren. Erst dann können wir sagen, welche Mittel wir benötigen.



Es geht unter anderem auch darum, die nötigen Finanzmittel für andere Baustellen aus der Rifkinstudie aufzubringen, etwa im Energiebereich. Denn die Energie- und Verkehrswende sind auch Vorhaben, die in Zukunft enormem Finanzierungsbedarf generieren werden. Wir haben also noch jede Menge zu tun, denn nachhaltige Entwicklung braucht nachhaltige Finanzierung.