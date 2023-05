Die finanziellen Erwartungen der Menschen in Luxemburg sind zwar leicht gestiegen, von den Werten aus 2021 aber noch weit entfernt.

Schwierige Zeiten

Nach wie vor wenig Vertrauen in die wirtschaftliche Lage

(he) – Laut der regelmäßigen Erhebung der Banque centrale du Luxembourg (BCL) hat sich das Vertrauen der Bürger in die wirtschaftliche Lage im Mai tendenziell verbessert. „Alle Komponenten des Indikators haben sich in diesem Monat positiv entwickelt“, so die BCL am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Der Indikator des Verbrauchervertrauens ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in vier Bereichen. Dazu zählen die Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage in Luxemburg, die Wahrnehmung ihrer eigenen finanziellen Situation in den vergangenen zwölf Monaten, die erwartete finanzielle Situation in den kommenden zwölf Monaten sowie die von ihnen beabsichtigten Ausgaben für größere Anschaffungen, wie etwa Möbel oder Elektrogeräte. Die dabei ermittelten Werte ergeben sich aus der Differenz zwischen den positiven und negativen Antworten.



Verbesserung aber nur im Vergleich zum Vormonat

Den stärksten Anstieg verzeichneten laut Zentralbank im Mai die Absichten der Haushalte in Bezug auf größere Anschaffungen. Auch die Wahrnehmung der finanziellen Situation der Haushalte habe sich deutlich verbessert. „Die Haushalte haben auch ihre Erwartungen für die allgemeine Wirtschaftslage in Luxemburg sowie für ihre finanzielle Situation nach oben korrigiert, allerdings in geringerem Maße“, erklärt die BCL.

Ganz so rosig, wie seitens der Zentralbank dargestellt, ist die Entwicklung allerdings auch nur, wenn man den Mai mit dem Vormonat vergleicht. Gegenüber März hat sich der Indikator nämlich nahezu in allen Bereichen verschlechtert. Unterm Strich also war die Einschätzung das Verbrauchervertrauen im Mai kaum besser als zu Beginn des Jahres - was auch mit dem kontinuierlichen Anstieg der Zinsen zusammenhängen könnte, wodurch größere Anschaffungen und Investitionen deutlich erschwert werden.

Aussichten für das kommende Jahr getrübt

So lagen etwa die Erwartungen an die allgemeine wirtschaftliche Lage im September 2021 noch bei einem Wert von plus acht, ein Jahr später bei einem Tiefstwert von minus 46. Bis zum März dieses Jahres ist dieser Wert dann wieder auf minus 18 gestiegen, inzwischen aber erneut auf minus 22 gesunken. Von einer spürbaren Entspannung kann also keine Rede sein. Was die Einschätzung der eigenen finanziellen Situation in der vergangenen zwölf Monaten betrifft, so lag dieser Wert im vergangenen August mit minus 19 am niedrigsten, aktuell liegt der Wert bei minus 13.

Am stärksten entspannt hat sich die Situation in den luxemburgischen Haushalten bei der Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage für die kommenden zwölf Monate. Während dieser Wert im vergangenen September auf minus 30 abgesackt war, lag er im Mai bei nur noch minus fünf. Allerdings war auch dieser Wert zwei Monate zuvor noch besser (minus drei).

