Die Razzien bei der Transportfirma Jost Group waren erst der Anfang. Wie belgische Medien berichten, wurde jetzt Firmenchef Roland Jost festgenommen. Neben ihm sollen sich zwei weitere Personen im belgischen Marche-en-Famenne in Untersuchungshaft befinden.



Ähnlicher Vorfall vor 15 Jahren: Die Kralowetz-Affäre wurde zum Politikum



Am Montagmorgen untersuchten Ermittler gleich mehrere Standorte der belgischen Firma, mit dabei auch der Sitz in Weiswampach. Dem Unternehmen werden unter anderem Sozialdumping und Menschenhandel vorgeworfen.



Sozialdumping keine Chance geben



Die beiden Gewerkschaften OGBL und ACAL fordern in einem Schreiben die Behörden dazu auf, stärker gegen Sozialdumping vorzugehen. Was seit Monaten befürchtet worden wäre, sei jetzt bittere Realität, schreiben die Gewerkschaften.



Sie würden die Praktiken der "Jost Group" seit Monaten beklagen und darauf aufmerksam machen. Die Verantwortlichen der Firma habe das aber nur wenig interessiert. Jetzt sei es an den Behörden zu handeln. "Es reicht nicht aus, ein Bündnis zwischen acht europäischen Ländern zu unterzeichnen, um so Regulierungen zu vereinfachen, nein, es muss auch gehandelt werden. Der Kampf gegen Sozialdumping muss in Europa absolute Priorität haben", heißt es weiter.



Auch die Abteilung LCGB Transport meldet sich in einer Pressemitteilung zu Wort. Die nationalen Behörden und vor allem die Inspection du Travail et des Mines (ITM) habe in diesem Fall versagt und müssten jetzt verstärkt Kontrollen durchführen. Die Gewerkschaft verlangt außerdem einen "richtigen" Sozialdialog innerhalb der Jost Group und hofft jetzt auf "würdige Arbeitsbedingungen" für die Mitarbeiter.



LCGB Transport hofft, dass durch die Aufdeckung der Praktiken bei Jost Group endlich "richtige Kontrollen" eingeführt werden und will das Gespräch mit dem zuständigen Minister suchen.



Die Untersuchungen bei Jost Group erinnern an die Affaire Kralowetz aus dem Jahre 2002. Auch bei der österreichischen Transportfirma fand damals eine europaweite Razzia statt.



