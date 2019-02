Die Produktion des Nutella-Werkes in Villers-Ecalles musste am Dienstag wegen eines Qualitätsmangels eingestellt werden. Nun kündigt die französische Tochtergesellschaft von Ferrero an, dass der normale Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

Nach Qualitätsproblem: Nutella-Fabrik in Frankreich nimmt Produktion wieder auf

(AFP/dpa/mbb) - Der italienische Nahrungsmittelkonzern Ferrero teilt am Freitagabend mit, dass der Betrieb im französischen Werk wieder aufgenommen werden kann; das Werk in der Normandie zählt zu den größten Produktionsstätten von Ferrero.

Qualitätsproblem: Nutella-Fabrik in Frankreich stoppt Produktion Das Werk in der Normandie zählt zu den größten Produktionsstätten von Ferrero. Nun muss die Anlage des Süßwarenherstellers für unbestimmte Zeit den Betrieb einstellen.

Die französische Tochtergesellschaft der Gruppe weist darauf hin, dass die seit Dienstag durchgeführten Untersuchungen "bestätigt haben, dass kein in der Fabrik gelagertes Fertigprodukt ein Gesundheitsrisiko oder einen Qualitätsmangel für unsere Verbraucher darstellt".

"Alle Zweifel sind vollständig ausgeräumt. Deshalb haben wir uns entschieden, den normalen Betrieb in unserem Werk am Montagmorgen, dem 25. Februar, wieder aufzunehmen", heißt es weiter. Ferrero hatte versichert, dass "die Ergebnisse der Untersuchungen bis Ende der Woche bekannt sein würden."

Die Nutella-Fabrik in der Normandie liefert mit 600.000 Gläsern täglich rund ein Viertel der weltweiten Nutella-Produktion. Die Kunden des Werks wurden „ohne Unterbrechung“ weiter beliefert."Kein Produkt, das sich derzeit auf dem Markt befindet, ist von der Situation betroffen", betonte Ferrero weiter.



Die Ferrero-Gruppe hat ihren Umsatz in zehn Jahren auf mehr als zehn Milliarden Euro verdoppelt. Sie verfügt über 22 Produktionsstätten und beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter.