Moskau will 300.000 Menschen in den Armeedienst einziehen. Die Ankündigung hat offenbar eine Absetzbewegung in Gang gesetzt.

Wirtschaft 3 Min.

Reservisten werden eingezogen

Nach Teilmobilmachung sind viele Flüge aus Russland ausverkauft

Moskau will 300.000 Menschen in den Armeedienst einziehen. Die Ankündigung hat offenbar eine Absetzbewegung in Gang gesetzt.

(Reuters/jt) – Nach der russischen Teilmobilmachung schießen die Preise für One-Way-Flüge aus Russland markant in die Höhe. Viele Verbindungen waren am Mittwoch binnen kurzer Zeit ausverkauft, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor die sofortige Einberufung von 300.000 Reservisten angeordnet.

Putins Ankündigung in einer Fernsehansprache am frühen Morgen ließ Befürchtungen aufkommen, dass einige Männer im wehrfähigen Alter das Land nicht verlassen dürften. Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte, die Einberufung werde sich auf Berufssoldaten beschränken. Studenten und Wehrpflichtige würden nicht einberufen werden.

Der Kreml lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob die Grenzen für die von der Einberufung betroffenen Personen geschlossen werden, und bat die Bevölkerung um Geduld, bis das Gesetz geklärt ist.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Unterdessen zeigten die Daten von Google Trends einen sprunghaften Anstieg der Suchanfragen für Aviasales, Russlands beliebteste Flugbuchungsseite. Direktflüge von Moskau nach Istanbul in der Türkei und Eriwan in Armenien – beides Ziele, die Russen die visafreie Einreise ermöglichen –waren laut Aviasales-Daten am Mittwoch ausverkauft.

Flüge von Moskau nach Istanbul über Turkish Airlines waren entweder ausgebucht oder bis Sonntagnachmittag nicht verfügbar. Einige Routen mit Zwischenstopps, darunter jene von Moskau in die georgische Hauptstadt Tiflis, waren ebenfalls nicht verfügbar. Indes kosteten die billigsten Flüge nach Dubai mehr als 300.000 Rubel (4.900 Euro) – etwa das Fünffache eines durchschnittlichen Monatslohns in Russland. Die typischen Preise für einen einfachen Flug in die Türkei stiegen auf fast 70.000 Rubel (1.150 Euro), verglichen mit etwas mehr als 22.000 Rubel (360 Euro) vor einer Woche, wie die Daten von Google Flights zeigen.

Der Leiter der russischen Tourismusbehörde sagte, dass bisher keine Einschränkungen für Reisen ins Ausland verhängt worden seien.

EU über russische Teilmobilmachung: „Zeichen von Putins Verzweiflung“ Die EU kritisiert die russische Teilmobilmachung scharf. Die Ankündigung sei „ein weiterer Beweis, dass Putin nicht an Frieden interessiert ist, sondern an einer Eskalation seines Angriffskriegs“, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell: „Das ist auch ein weiteres Zeichen seiner Verzweiflung.“ Er kritisierte auch Putins Atomwaffen-Drohung. Angesichts der massiv verschärften Lage berät die EU dem Sprecher zufolge über eine weitere Verschärfung ihrer Sanktionen gegen Russland sowie eine Aufstockung der Militärhilfe an die Ukraine. Nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt die russische Ankündigung, dass Moskau Probleme mit seinem Militärpersonal hat. „Wir wissen bereits, dass sie Kadetten mobilisiert haben, Jungs, die nicht kämpfen konnten. Diese Kadetten sind gefallen. Sie konnten nicht einmal ihre Ausbildung beenden“, sagte Selenskyj im Interview der „Bild“ (Online-Ausgabe, Mittwoch). Sie seien in die Ukraine gekommen, um zu sterben. Der russische Präsident Wladimir Putin brauche „eine millionenschwere Armee“, sehe aber, „dass seine Einheiten einfach weglaufen“, sagte Selenskyj weiter. Putin wolle „die Ukraine in Blut ertränken, aber auch im Blut seiner eigenen Soldaten.“ Der Ende Februar begonnene russische Angriffskrieg gegen die Ukraine war bislang eher schleppend vorangekommen. Die ukrainischen Streitkräfte hatten auch dank westlicher Militärhilfen zuletzt wichtige Erfolge bei ihren Gegenoffensiven erzielt.

Zu Putins indirekter Androhung eines Einsatzes von Atomwaffen sagte Selenskyj der „Bild“: „Ich glaube nicht daran, dass er diese Waffen einsetzen wird. Ich glaube nicht, dass die Welt es zulassen wird, dass er diese Waffen einsetzt.“ Er räumte aber ein: „Wir können diesem Menschen nicht in den Kopf schauen, es gibt Risiken.“ Putin hatte zuvor in seiner Rede zur Teilmobilmachung gedroht, dass er „alle zur Verfügung stehenden Mittel“ einsetzen wolle, falls sein Land angegriffen werde. Er warnte vor einer „Erpressung“ Russlands mit Atomwaffen und betonte, dass sich „die Kompassrose“ dann drehen könne. dpa

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.