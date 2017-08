(las) - Die Luxemburger Kunden der deutschen Autohersteller kommen nur zum Teil in den Genuss der Beschlüsse des Berliner Diesel-Gipfels zwischen der deutschen Bundesregierung und den deutschen Autokonzernen.



Die Spannweite reicht von Abwarten über Prämien beim Neukauf bis zu Softwareupdates, die den Schadstoffausstoß reduzieren sollen.

Mercedes und VW bieten Softwareupdate



Mercedes bietet auch seinen Luxemburger Kunden ein freiwilliges Softwareupdate an, so ein Sprecher von Mercedes Belux. Die "Servicemaßnahme" betreffe fast alle Modelle mit Dieselmotoren, die den Emissionsklassen Euro 5 und Euro 6 entsprechen.

Momentan werde die Zahl der in Luxemburg betroffenen Autos evaluiert. Bis Ende des Jahres sollen die Nachbesserungen abgeschlossen sein. Der Eingriff sei für die Kunden kostenlos und könne auch anlässlich normaler Wartungen vorgenommen werden.



Mercedes garantiere, dass durch das Update dem Kunden keine Nachteile entstehen, etwa beim Verbrauch, so der Sprecher auf Nachfrage. Bei den Euro-5-Dieselautos könne auf diesem Weg der Ausstoß von Stickoxiden um bis zu 70 Prozent gesenkt werden, bei Euro-6-Modellen um zwischen 25 und 30 Prozent.

Auch der Volkswagen-Konzern will das Softwareupdate von Euro 5- und teilweise Euro 6-Dieselfahrzeugen europaweit anbieten. Bis Freitagnachmittag antwortete der Wolfsburger Konzern nicht auf die Frage, wie viele davon bereits in die laufende Rückrufaktion in Folge des Abgasskandals fallen.



BMW will neue Diesel verkaufen, Opel wartet ab



Die Strategie bei BMW ist eine anderen: Der Münchener Konzern verspricht auch seinen Luxemburger Kunden eine "Umweltprämie" von 2.000 Euro, wenn sie ein neueres BMW-Dieselmodell kaufen und bisher ein älteres Dieselmodell - sprich Euro 4 und früher - besitzen.

Ein Softwarupdate für Euro-5-Modelle sei in Luxemburg allerdings nicht geplant, da sich die Entscheidung auf Deutschland beschränke, so ein Sprecher von BMW Belux auf Nachfrage.

Opel war am vergangenen Mittwoch beim Diesel-Gipfel dabei, hat allerdings die Beschlüsse nicht mitgetragen. Entsprechend würden sich kurzfristig keine Maßnahmen ankündigen - demnach auch nicht in Luxemburg, wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigte.



