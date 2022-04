Die Gewerkschaft verlangt Kameras, Sicherheitsbeamte und Schutzkabinen, nachdem ein Busfahrer schwer verletzt wurde.

Ins Krankehaus geprügelt

Nach Attacken fordert LCGB Schutzkabinen für Busfahrer

Die Gewerkschaft verlangt Kameras, Sicherheitsbeamte und Schutzkabinen, nachdem ein Busfahrer schwer verletzt wurde.

(mab) - Der LCGB verurteilt den jüngsten Angriff auf einen Busfahrer und fordert die Regierung und den Berufsverband FLEAA auf, Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Das teilte die Gewerkschaft am Montag in einer Stellungnahme mit.

Belgien: Busfahrer setzt Fahrt nach zehn Messerstichen fort Der Busfahrer brachte sein Fahrzeug zurück ins Depot - erst dort bemerkte er seine Verletzungen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

In den letzten Monaten kam es vermehrt zu Gewalttaten gegenüber Fahrern. Am Dienstag bedrohte ein Mann einen Busfahrer am Boulevard Franklin Roosevelt in der Hauptstadt und schlug auf ihn ein. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei konnte den Täter wenig später fassen. Dies war der vierte schwere Angriff auf einen Busfahrer in diesem Jahr.

Kameras, Sicherheitspersonal und Schutzkabinen

Bereits zuvor, am 11. März, hatte eine Delegation des LCGB daher die Verantwortlichen der Verwaltung des öffentlichen Transports getroffen. Die Gewerkschaft fordert eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz der Fahrer. Dazu gehört eine sichere Fahrerkabine. Die Verwaltung sagte dies bei dem Treffen zu. Auch sollen Überwachungskameras eingesetzt werden. Der LCGB wiederholte auch seine Forderung, Sicherheitsbeamte einzusetzen, um Fahrer und Fahrgäste zu schützen und eventuelle Unruhestifter abzuschrecken.

Die Verwaltung plant laut Angaben des LCGB nun, eine Studie zu erstellen, um die Einführung solcher Maßnahmen auf bestimmten Linien oder an strategischen Orten und zu bestimmten Uhrzeiten zu prüfen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.