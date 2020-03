Die Regierung hat am Mittwochabend ein Hilfspaket angekündigt, um die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus abzufedern. Die Wirtschaftsakteure nehmen die Maßnahmen positiv auf. Für einige besteht aber noch Handlungsbedarf.

Wirtschaft 3 Min.

Nach Ankündigung des Hilfspakets: Die Wirtschaftsakteure reagieren

Die Regierung hat am Mittwochabend ein Hilfspaket angekündigt, um die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus abzufedern. Die Wirtschaftsakteure nehmen die Maßnahmen positiv auf. Für einige besteht aber noch Handlungsbedarf.

Seit Tagen steht die Luxemburger Wirtschaft still - das Corona-Virus hat das ganze Land fest im Griff. Um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern will die Regierung nun mit einem Hilfspaket die Wirtschaft vor dem Absturz schützen; insgesamt sollen 8,8 Milliarden Euro mobilisiert werden.



Die Wirtschafts-Redaktion des "Luxemburger Wort" sammelt die Reaktionen der Wirtschaftsakteure nach Ankündigung der Hilfsmaßnahmen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Horesca: Generalsekretär François Koepp

"Wir sind der Regierung sehr dankbar für das angekündigte Hilfspaket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus", erklärt der Generalsekretär des Dachverbands der Hoteliers, Restaurateure und Cafetiers (Horesca), François Koepp. Besonders die Möglichkeit, Kurzarbeitmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, kommt seinen Worten nach den derzeit geschlossenen Horesca-Betrieben zugute.

François Koepp Foto: Steve Eastwood

Dennoch sieht Koepp noch Handlungsbedarf – besonders bei den angekündigten Zuschüssen von 5.000 Euro für Betriebe, die weniger als neun Mitarbeiter beschäftigen. "Ein solcher Zuschuss sollte auch von jenen in Anspruch genommen werden können, bei denen bis zu 20 Menschen arbeiten. Beispiel: Für zehn bis 15 Mitarbeiter könnte es 7.500 Euro geben, für 16 bis 20 Angestellte zwischen 10.000 und 15.000 Euro." Darüber hinaus fordert der Horesca-Generalsekretär eine "schnelle Umsetzung" der Maßnahmen rund um die rückzahlbare Zuschüsse, die die Regierung zur Deckung der laufenden Betriebskosten vorgeschlagen hat. "Für die meisten Arbeitgeber unserer Branche gibt es schon jetzt ein ernstes Liquiditätsproblem – am Ende des Monats müssen Gehälter bezahlt werden." Gewünscht hätte sich Koepp, dass nicht erst in der kommenden Woche über den entsprechenden Gesetzestext in der Abgeordnetenkammer abgestimmt wird.

Der Horesca-Generalsekretär fordert zudem, dass die Banken angesichts der aktuellen Situationen ihren Kunden aktiv entgegenkommen; schließlich will der Staat bei Kreditanträgen bürgen; die Banken tragen lediglich 15 Prozent der möglichen Risiken. "Einige Betriebe haben bereits das Gespräch mit ihrer Hausbank gesucht; dort wurde ihnen allerdings nahegelegt, andere Untersützungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Das ist nicht zu verstehen."



CSV-Abgeordneter Laurent Mosar

Auch die Opposition begrüßt die Beschlüsse der Regierung. „Das Paket stellt eine große Anstrengung dar. Wir begrüßen ausdrücklich diese Maßnahmen, die auch für uns aus der CSV in die richtige Richtung gehen“, kommentiert der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar, der auch der Vize-Präsident der „Commission des Finances et du Budget“ ist. „Wir müssen jetzt schnell der Wirtschaft die Mittel zur Verfügung stellen, die sie braucht, um schnell wieder aus der Krise heraus zu kommen.“

Laurent Mosar, Abgeordneter der CSV Foto: Pierre Matgé

In manchen Bereichen sieht Mosar allerdings noch Verbesserungsbedarf. „Es bleiben noch einige Punkte, mit denen wir nicht zu 100 Prozent zufrieden sind. Dabei geht es vor allem um die Selbständigen und Freiberufler. Da gibt es viele, die gerade von Existenzängsten geplagt sind und nicht wissen, wie sie ihre Miete und die Sozialbeiträge zahlen können“, so Mosar. Die Regierung habe zwar den einmaligen Zuschuss von 5.000 Euro für diese Berufsgruppen beschlossen, das sei im Moment auf diejenigen beschränkt, die eine Handelsgenehmigung haben. „Zum Beispiel im Gesundheitssektor gibt es aber viele Menschen, die eine solche Genehmigung nicht haben. Auch denen müssen wir unter die Arme greifen.“



Weiterhin bezweifelt Mosar, dass eine einmalige Zahlung ausreicht, wenn die Krise länger dauert. „Dann muss die Regierung über ähnliche Schritte nachdenken wie in Deutschland oder Belgien und bis zu einem bestimmten Maximum eine monatliche Zahlung an diese Gruppen leisten“, sagt Mosar.

„Schließlich ist die Regierung gut beraten, sich schon jetzt Gedanken über eine Exit-Strategie zu machen für die Zeit, wenn die schlimmste Phase der Krise ausgestanden ist. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir dann möglichst schnell den Wirtschaftsmotor zum Laufen bringen, um den Schaden für die Wirtschaft möglichst gering zu halten“, schlussfolgert der Abgeordnete.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.