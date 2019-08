Seit neun Jahren veröffentlicht der deutsche Naturschutzbund eine jährliche Einordnung der Kreuzfahrtschiffe im Bezug auf Umweltschutzkriterien. Das Ergebnis ist frustrierend - und wenig überraschend.

Wirtschaft 2 Min.

Nabu-Ranking: Kreuzfahrten sind immer noch dreckig

Tom RUEDELL Seit neun Jahren veröffentlicht der deutsche Naturschutzbund eine jährliche Einordnung der Kreuzfahrtschiffe im Bezug auf Umweltschutzkriterien. Das Ergebnis ist frustrierend - und wenig überraschend.

Die Kreuzfahrtbranche boomt seit Jahren - und belastet dabei bekanntermaßen das Weltklima. Der deutsche Naturschutzbund (Nabu) beobachtet seit 2012 die deutschen Anbieter von Kreuzfahrten im Hinblick auf deren Auswirkungen auf die Umwelt und veröffentlicht die Ergebnisse in einem jährlichen Ranking. In diesem Jahr sind 89 Schiffe auf der Liste, bei denen der Nabu speziell auf die Abgastechnik (Schweröl oder nicht?) und Klimaschutzaspekte bei Antrieb und Energieversorung geschaut hat.

Das Fazit ist erwartungsgemäß ernüchternd. Es gibt gerade beim Thema der Luftschadstoffe einige Hoffnungsträger. Die überwiegende Mehrheit der Schiffe verbennt aber weiterhin Schweröl und hält gerade eben die vorgeschriebenen Grenzwerte ein - von Innovation ist hier laut Nabu nichts zu spüren. Wer im Ranking Punkte erzielen will, muss aber mehr vorweisen können als nur die bloße Einhaltung, so die Macher des Rankings.

An der Spitze der Liste stehen zwei Riesenschiffe mit Kapazität für jeweils 6.600 Passagiere. Die "AIDAnova" der Reederei AIDA und die "Costa Smeralda" der Reederei Costa Crociere werden von Flüssiggas (LNG) angetrieben - ein klares Plus in Sachen Luftreinhaltung. Für die Klimabilanz heißt das aber gar nichts, mahnt der Nabu: "LNG ist weiterhin ein vollständig fossiler Brennstoff, der teilweise mit erheblichen Eingriffen in die Umwelt gewonnen wird. Hinzu kommt der sogenannte 'Methanschlupf', bei dem das hoch-potente Klimagas Methan in die Atmosphäre entweicht. Entsprechend bietet der Gasantrieb zwar in puncto Luftschadstoffminderung unbestreitbare Vorteile gegenüber Marinediesel und Schweröl, nicht jedoch in Hinblick auf die Klimabilanz der Flotte", heißt es in der Mitteilung der Organisation.

Panik in Venedig: Kreuzfahrtschiff kracht in Boot voller Touristen Es hätte schlimm ausgehen können: Ein Kreuzfahrtschiff rammt unkontrolliert eine Anlegestelle und kracht in ein Touristenboot. Der Unfall befeuert die Debatte über die Schiffskolosse in Venedig.

Den dritten Platz teilen sich drei Schiffe der Reederei Hapag-Lloyd, die "Europa 2", die Hanseatic Nature" und die "Hanseatic Inspiration". Sie verfügen über Stickoxydkatalysatoren und verzichten teilweise auf Schweröl. Auch die Frage, ob Schiffe im Hafen den teureren Landstrom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen, anstatt ihn über abgasintensive Generatoren selbst zu produzieren, war Teil des Rankings. So machen es zum Beispiel "AIDAprima" und die "AIDAperla", die damit gemeinsam auf Rang sechs landen.

Abgeschlagen auf den hinteren Rängen landen Schiffe der Branchenriesen MSC und Royal Caribbean. Auch der deutsche Anbieter TUI Cruises rangiert mittlerweile nur noch auf dem 13. Platz - interessant deshalb, weil TUI 2013 noch den ersten Platz einfahren konnte, offensichtlich seitdem aber nicht nachgebessert hat. Insgesamt teilen sich 58 von 89 Schiffen den letzen Platz.

Punkte für Hybridantrieb

Punkten können dazwischen noch die beiden Segelyachten "Flying Clipper" und "Royal Clipper" der Reederei Star Clippers - zumindest in Sachen Klimaschutz. Weil sie aber auch über Motoren ohne Abgastechnik verfügen, gilt das nicht für die Kategorie Luftreinhaltung. Eine lobende Erwähnung erhält auch die norwegische Traditionsreederei Hurtigruten für ihr Hybridschiff "Roald Amundsen". Dieses setze "neue Maßstäbe, die einen Effizienzgewinn des weiterhin diesel-elektrischen Antriebs und damit eine CO2-Minderung ermöglichen", so die Organisation.

Dass heute noch Schiffe mit einem Jahrzehnte alten technischen Standard unterwegs sind, ist ein Skandal.

Malte Siegert, Leiter Umweltpolitik beim NABU Hamburg spricht klare Worte: "Dass heute noch Schiffe mit einem Jahrzehnte alten technischen Standard unterwegs sind, ist ein Skandal. Die umfassende Reduktion von Luftschadstoffen ist heute technisch möglich. Die Technologien für Neubau und Nachrüstung sind verfügbar und kosten einen Bruchteil im Vergleich zu den Baukosten für ein neues Schiff. Jetzt gilt es, saubere Abgastechnik schnellst möglich auf allen Schiffen zu verbauen und zur gesetzlichen Vorschrift für das Einlaufen in Häfen zu machen. Außerdem ist die Landstrompflicht in allen europäischen Häfen überfällig."