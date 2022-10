Musk übernimmt Twitter

Der reichste Mann der Welt wird Eigentümer des Nachrichtendienstes. Gleich zu Beginn feuert er die Chefetage.

(dpa) - Nun ist es soweit: Nach monatelangem Gerangel konnte Tech-Gigant Elon Musk den Deal offenbar perfekt machen und übernimmt den Nachrichtendienst Twitter. Mehrere US-Medien hatten bereits darüber berichtet. Vor dem offiziellen Abschluss versuchte er, Werbekunden und Nutzer zu beruhigen, die unter ihm eine Verrohung des Tons beim Online-Netzwerks befürchten. Twitter dürfe kein „Ort des Grauens“ werden, wo ohne Konsequenzen alles gesagt werden könne, schrieb Musk in einem offenen Brief an Anzeigenkunden. Er weckte solche Sorgen selbst mit Kritik, bei Twitter werde die Meinungsfreiheit zu stark eingeschränkt. Die Plattform müsse „warm und einladend für alle“ sein, schrieb Musk nun.

Musk selbst deutete in seiner üblichen Manier den Abschluss der Twitter-Übernahme mit einem etwas kryptischen Tweet an. „Der Vogel ist befreit“, schrieb er ohne weitere Details.



Offizielle Mitteilung steht noch aus

Eine offizielle Mitteilung zum Abschluss der rund 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme steht unterdessen immer noch aus. Musk deutet in seiner üblichen Manier den Abschluss der Twitter-Übernahme mit einem etwas kryptischen Tweet an. „Der Vogel ist befreit“, schrieb Musk in der Nacht zum Freitag beim Kurznachrichtendienst ohne weitere Details. Die Transaktion muss bis Freitag um 17.00 Uhr Ostküsten-Zeit (23.00 Uhr MESZ) durch sein, sonst landet der Deal doch noch vor Gericht. Eine Richterin setzte Musk und Twitter diese Frist, um die Übernahme nach monatelangem Hin und Her endlich zu regeln. Die Aktie sollte laut einer Ankündigung am Freitagmorgen US-Ostküstenzeit vom Handel ausgesetzt werden - ein Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung.

Monatelanges Gerangel

Der rund 44 Milliarden schwere Deal konnte in der Nacht abgeschlossen werden. Eigentlich hatte sich Musk mit Twitter schon im April auf den Kauf geeinigt. Im Juli erklärte er die Vereinbarung jedoch wegen angeblicher Falschangaben des Unternehmens zu Fake-Accounts für ungültig.

Twitter klagte auf Einhaltung des Kaufvertrags und es wurde ein Gerichtsprozess zur Klärung des Streits angesetzt. Anfang Oktober erneuerte Musk sein Kaufangebot dann überraschend wieder, stellte jedoch die Bedingung, dass das Gerichtsverfahren beigelegt wird.

Angst vor großem Stellenabbau

Dass Musk sich mit seiner neuen Rolle als Twitter-Besitzer abgefunden hat, zeichnete sich schon seit Tagen ab. Bereits am Mittwoch tauchte er in der Konzernzentrale in San Francisco auf und bezeichnet sich in seinem Twitter-Profil nun als „Chief Twit“.

Am Freitag will er sich laut US-Medien in größerem Stil den Beschäftigten dort vorstellen. Das dürfte kein leichter Auftritt für ihn werden, nachdem Musk monatelang öffentliche Kritik am Unternehmen und dessen Führung übte und zuletzt Berichte über einen großen Stellenabbau für Verunsicherung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgten. Informationen, wonach er drei Viertel der Beschäftigten rauswerfen wolle, soll er diese Woche in der Zentrale zurückgewiesen haben.

Chefetage bereits gefeuert

Der Schein trügt: Firmenchef Parag Agrawal soll bereits gefeuert sein. Foto: AFP

Gleich zum Auftakt entließ er laut Medienberichten Mitglieder der Chefetage. Unter anderem seien der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal gefeuert worden, berichteten der Sender CNBC und das „Wall Street Journal“. Auch die für den Kampf gegen Hassrede und falsche Informationen zuständige Top-Managerin Vijaya Gadde sei unter den Entlassenen.



Demut und Angst vor Scheitern

Er habe Twitter nicht gekauft, weil es einfach sein würde oder um mehr Geld zu machen, schrieb Musk am Donnerstag.

„Ich tat es, um der Menschheit zu helfen, die ich liebe“, verkündete er. Und er gehe die Aufgabe mit Demut an - und im Bewusstsein, dass er trotz aller Bemühungen scheitern könne. Musk begründete den Kauf stets mit dem Anliegen, die Redefreiheit zu stärken. Auch sagte Musk, er würde den nach lobenden Worten für seine gewalttätigen Anhänger verbannten Ex-Präsidenten Donald Trump wieder zurück auf die Plattform lassen.

Kritiker sind entsprechend besorgt, dass der Eigentümerwechsel zu weniger moderierten Inhalten auf dem Netzwerk führt und so Hass und Hetze Vorschub leistet. Das könnte jedoch Anzeigenkunden abschrecken. Und Werbeeinnahmen machen praktisch das gesamte Twitter-Geschäft aus. Der Online-Dienst versucht seit Jahren, Hassrede und Beleidigungen auf der Plattform einzudämmen. EU-Kommissar Thierry Breton sagte Musk bereits zu, dass sich Twitter an alle europäischen Vorgaben zum Kampf gegen Hass und Hetze im Netz halten werde.

