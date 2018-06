Tesla-Chef Elon Musk kann sich vorstellen, in Deutschland unweit der Benelux-Länder eine Batteriefabrik nach dem Vorbild der Gigafactory in Nevada zu bauen. Laut Wirtschaftsminister Etienne Schneider ist Luxemburg nicht im Rennen.

Musk spekuliert über Fabrik in der Großregion

Andreas ADAM Tesla-Chef Elon Musk kann sich vorstellen, in Deutschland unweit der Benelux-Länder eine Batteriefabrik nach dem Vorbild der Gigafactory in Nevada zu bauen. Laut Wirtschaftsminister Etienne Schneider ist Luxemburg nicht im Rennen.

Tesla-Chef Elon Musk hat via Twitter den westlichen Teil Deutschlands als möglichen Standort für die erste seiner Batteriefabriken in Europa ins Spiel gebracht. Ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes hatte zuvor gefragt: "Stimmen Sie zu, dass es wahrscheinlich taktisch sinnvoll ist, Teslas erste europäische Gigafactory in Deutschland anzusiedeln?"

Hintergrund der Frage ist Medienberichten zufolge, dass Elon Musk Anfang des Monats auf der Hauptversammlung des Elektroautoproduzenten erklärt hatte, bis Ende des Jahres über einen Standort in Europa entscheiden zu wollen.



Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries — Elon Musk (@elonmusk) 19. Juni 2018

Die Reaktion von Elon Musk ließ nicht lange auf sich warten: "Deutschland wäre eine erste Wahl in Europa. Vielleicht an der deutsch-französischen Grenze, in der Nähe der Benelux-Länder." Sollte er diese geografischen Angaben nicht alternativ, sondern ergänzend gemeint haben, könnte das deutsche Grenzgebiet unweit von Luxemburg gemeint sein.

Tesla kaufte bereits die Firma Grohmann aus der Eifel



Immerhin hatte Tesla vor nicht einmal zwei Jahren einen Maschinenbauer aus Rheinland-Pfalz gekauft: die auf Anlagen für automatisierte Produktion spezialisierte Firma Grohmann aus Prüm in der Eifel. Sie heißt inzwischen Tesla Grohmann Automation.

Fraglich ist jedoch, wo eine solche Batterieproduktion in der Großregion überhaupt Platz finden könnte, und ob diese nicht zwangsläufig deutlich kleiner ausfallen müsste als die erste Tesla-Fabrik dieser Art, die sich im US-Bundesstaat Nevada befindet.



Eine Anfrage des "Luxemburger Wort" bei Tesla Europe in Amsterdam brachte am Donnerstag keine weiteren Erkenntnisse. Man habe momentan zu diesem Thema nichts mitzuteilen, hieß es knapp.

Luxemburg als Fabrikationsstandort nicht im Gespräch

Auf Anfrage bei Wirtschaftsminister Etienne Schneider, ob Luxemburg gegebenenfalls auch als Standort in Betracht komme, teilte dieser am Donnerstag mit, dass man über dieses spezifische Projekt einer ersten Gigafactory in Europa keine aktiven Diskussionen mit Elon Musk führe. "Wir diskutieren gemeinsame Projekte mit Herrn Musk aber nicht über die Niederlassung einer solchen Gigafabrik", so der Minister.



Davon abgesehen, wisse er auch nicht, wo sich eine solche Batteriefabrik im Großherzogtum ansiedeln ließe, umso mehr, wo die öffentliche Meinung in Luxemburg gegenüber weiterem Wachstum nicht mehr wohlwollend eingestellt zu sein scheine und sich Gemeindeverantwortliche mit einer gewissen Größe an Terrains gegen die Ansiedlungen von neuen Industrien zur Wehr setzten.