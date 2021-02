Die Mundschutzmasken der luxemburgischen Firma Avrox stehen in Belgien im Zentrum einer heftigen Debatte.

Mundschutzmasken von Avrox: Kritik an Luxemburger Firma

(ndp) - Die Mundschutzmasken der luxemburgischen Firma Avrox stehen in Belgien wieder im Zentrum einer heftigen Debatte. Das berichtet die RTBF am Mittwoch. Es handelt sich hierbei um Masken, von dem das belgische Verteidigungsministerium Millionen gekauft hat. Seit Juni letzten Jahres seien die Masken kostenlos an die Bevölkerung verteilt worden, schreibt die RTBF auf ihrer Internetseite.

Ce mystérieux fournisseur de masques basé au Luxembourg Le gouvernement fédéral belge vient de passer commande pour 40 millions d'euros de masques à une société établie au Grand-Duché depuis trois ans. Mais Avrox, basée à Luxembourg-Ville, livrera-t-elle bien les protections attendues?

Konkret gehe es um die mögliche Aufnahme von Nanopartikeln aus der Maske in den Körper. „Neben Silberkleinstpartikeln enthalten die Avrox-Masken auch Titandioxid„, schreibt die RTBF unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht des Instituts für Volksgesundheit Sciensano meldet. “Wenn diese Partikel eingeatmet würden, könnten sie demnach Schäden in den Atemwegen anrichten. Beim Silber handelt es sich um ein antibakterielles Mittel, das Titandioxid ist ein Bleichmittel“, heißt es in dem Bericht.

Wie RTBF weiter berichtet, warnt der Toxikologe Dominique Lison von der Katholischen Universität Louvain, „dass das Einatmen zu einer Lungenentzündung führen könne, insbesondere bei Personen, die bereits unter einer Atemwegserkrankung litten, wie es beispielsweise während der Coronavirus-Pandemie der Fall sein könne“.

