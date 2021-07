In den vergangenen Monaten hat die Normierungsbehörde ILNAS zusammen mit dem Luxemburger Zoll die Einfuhr von 685.000 Masken verhindert.

Mund-Nasen-Masken

Zoll verhindert Einfuhr von 685.000 nicht konformen Masken

In den vergangenen Monaten hat die Normierungsbehörde ILNAS zusammen mit dem Luxemburger Zoll die Einfuhr von 685.000 Masken verhindert.

(ndp) - Ob im Supermarkt, in öffentlichen Gebäuden oder im Nahverkehr: Das Tragen von medizinischen Masken ist in der Corona-Krise in vielen Bereichen zum Schutz der Menschen Pflicht. Doch nur Masken mit einer speziellen Kennzeichnung und bestimmten Merkmalen können diesen Schutz auch gewährleisten. Kontrolliert wird das in Luxemburg durch den Zoll und die Normierungsbehörde ILNAS (Luxembourg Institute for Standardisation, Accreditation, Safety and Quality of Products and Services).

In Luxemburg hat sich jetzt gezeigt: Das System ist definitiv notwendig. Seit Beginn der Corona-Krise hat die Normierungsbehörde ILNAS zusammen mit dem Luxemburger Zoll die Einfuhr von 685.000 Masken verhindert, die nicht der Norm entsprachen. Dies geht aus der Antwort von Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) auf eine parlamentarische Frage von André Bauler (DP) hervor.

Zudem wurden bei Kontrollen in Geschäften und Apotheken 47 nicht konforme Modelle gefunden, was etwa 450.000 zusätzlichen Masken entspricht. Für nicht konforme Masken wurde jedes Mal ein nationales Verkaufsverbot erlassen, so der Minister.

