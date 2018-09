Moscou-Luxembourg: pas pour tout de suite

Annoncée un peu vite par le ministre russe des Transports, la liaison aérienne directe entre Moscou et Luxembourg n'est l'objet d'aucune discussion.

Le ministre russe des Transports est allé un peu vite en besogne. Début septembre, lors d'une conférence de presse, Alexander Yurchik annonce un accord avec les autorités luxembourgeoises pour sept vols directs Luxembourg-Moscou par semaine, dans les deux sens, par les deux compagnies aériennes nationales, Luxair d'un côté, Aeroflot de l'autre.

En réalité, un haut fonctionnaire luxembourgeois et son homologue russe ont signé un «memorandum of understanding» qui améliore le précédent accord entre les deux pays, notamment sur le nombre de vols et sur les aéroports qui pourraient être desservis ...