Die Ratingagentur Moody's analysiert die Geschäftsrisiken von BCEE, Bil und BGL BNP Paribas.

Moody's nimmt größte Luxemburger Banken unter die Lupe

Thomas KLEIN Die Ratingagentur Moody's analysiert die Geschäftsrisiken von BCEE, Bil und BGL BNP Paribas.

Drei Banken finanzieren einen Großteil der Wirtschaftsaktivitäten in Luxemburg: Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE), BGL BNP Paribas und Banque Internationale à Luxembourg (BIL) haben zusammen einen Marktanteil im Großherzogtum von 80 Prozent bei den Privatkundenkrediten und sogar 90 Prozent bei den Kundeneinlagen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Ratingagentur Moody's, die die finanzielle Situation und den Ausblick der drei Finanzhäuser vergleicht.

Während diese Banken laut der Studie lediglich ein Prozent der Vermögenswerte des luxemburgischen Finanzsystems repräsentieren, sind sie doch zentral für das Funktionieren der heimischen Wirtschaft.

Risikoprofile

Entsprechend groß sind die Risikopositionen der drei Banken in Luxemburg. So wurden 59 Prozent der Kredite der staatseigenen BCCE, an Kunden im Großherzogtum vergeben. Bei der BIL, die inzwischen zu fast 90 Prozent der chinesischen Investmentgruppe Legend Holdings gehört, machen die heimischen Kredite 45 Prozent aus und bei der BGL, der Tochtergesellschaft der französischen BNP Paribas Gruppe, sind es immerhin noch 29 Prozent.

Etwa die Hälfte der Risikopositionen der drei Banken befinden sich im restlichen Europa, wobei zwei Drittel davon auf die Nachbarländer Belgien, Frankreich, Deutschland sowie die Niederlande und die Schweiz entfallen. Insgesamt schätzen die Analysten das Asset Risiko von BGL BNP Paribas von den drei Finanzhäusern am höchsten ein, da sie das europäische Leasinggeschäft der französischen Gruppe betreibt.

Bei der Bewertung des Risikos kommt dem luxemburgischen Immobilienmarkt eine entscheidende Rolle zu. Denn zwischen 47 und 57 Prozent der vergebenen Kredite der drei Banken dienen dazu, Immobiliengeschäfte zu finanzieren. Davon gingen etwa 70 Prozent in den Wohnungsbau; der Rest in Betriebsliegenschaften. Gemäß der Analyse stieg der Wert der Immobilienkredite zwischen 2015 und 2018 um jährlich etwa 8 Prozent und wuchs damit stärker als das übrige Kreditgeschäft.

Verschuldung der Privathaushalte

Dieser hohe Anteil könnte sich zu einem Problem für die Bilanzen der Banken entwickeln, wenn plötzlich eine große Zahl von Kreditnehmern in Verzug gerät. Das Risiko besteht, da in Luxemburg die Kaufpreise für Immobilien deutlich schneller wachsen als die Einkommen und dieses Verhältnis sich deutlich ungünstiger entwickelt als im Rest der Eurozone.

Entsprechend ist die Verschuldung der privaten Haushalte im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt zwischen 2010 und 2018 von 58 Prozent auf 66 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum sank dieses Verhältnis im Durchschnitt der Eurozone von über 60 Prozent auf 56 Prozent.

Hinzu kommt, dass nach wie vor eine Mehrzahl der Kredite mit variablen Zinssätzen vergeben wurde, was dazu führt, dass ein Anheben des Zinssatzes schwerwiegende Folgen für viele Haushalte haben würde. Allerdings betonen die Analysten, dass man dieses Risiko nicht überbewerten sollte.



„Das Risiko einer Preiskorrektur auf dem Häusermarkt ist mittelfristig gering, da das Angebot an neuen Häusern weiter hinter dem Bevölkerungswachstum hinterherhinkt. Solange das günstige Geschäftsklima weiterhin fremde Unternehmen anzieht, ist auch die Wahrscheinlichkeit gering, dass sich der Migrationsstrom umkehrt“, sagte Olivier Panis, Kreditspezialist bei Moody’s und einer der Autoren der Studie.

Kaum „Problemkredite“

Die Qualität der Kredite sehen die Analysten entsprechend stabil. Nur 2,1 Prozent der Darlehen der drei Finanzhäuser wurden als Problemkredite eingestuft, was weit unter dem Durchschnitt der Banken der Eurozone von knapp über 4 Prozent liegt. Ebenso positiv wird die hohe Eigenkapitalquote der Banken bewertet.

Etwas kritischer sehen die Autoren der Studie hingegen die Profitabilität der Institute. Insbesondere die BCEE und die BIL liegen bei der Nettorentabilität unter dem europäischen Durchschnitt. Die BGL BNP Paribas profitiert hier von den hohen Gewinnmargen ihres europäischen Leasinggeschäfts. Die Einkünfte aus dem Kreditgeschäft waren stabil, da die niedrigen Zinssätze weitestgehend durch höhere Gesamtvolumen ausgeglichen wurden.



Das Verhältnis von Kosten zu den Einkommen verschlechterte sich von 58 Prozent auf 60 Prozent innerhalb eines Jahres. Als Gründe gaben die Autoren höhere Kosten für Regulierungsmaßnahmen, Investments in die digitale Infrastruktur sowie gestiegene Personalkosten an.