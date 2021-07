Mineralölpreise treiben weiterhin die Entwicklung der Teuerung in Luxemburg an.

Monatlicher Statec-Bericht

Jahresinflationsrate geht auf 2,2 Prozent zurück

Thomas KLEIN Mineralölpreise treiben weiterhin die Entwicklung der Teuerung in Luxemburg an.

Im Juni 2021 verzeichnete der von Statec berechnete nationale Verbraucherpreisindex einen Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das meldet die Statistikbehörde am Mittwoch. Die Hauptursache sind höhere Preise für Mineralölprodukte, die gegenüber Mai um 1,6 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 28,6 Prozent gestiegen sind. Die Preise ohne Mineralölprodukte verzeichneten laut Statec einen leichten Anstieg von 0,1 Prozent.

Dabei mussten die Verbraucher für Lebensmittel in etwa so tief in die Tasche greifen wie im Vormonat. Preisrückgänge waren bei frischem Gemüse (- 5,4 Prozent) und Kartoffeln und anderen Knollen (-8,3 Prozent) zu verzeichnen. Mieten stiegen leicht um 0,3 Prozent.



Die digitale Zukunft des Euro Der frühere Zentralbanker und Mitglied des EZB-Rates Yves Mersch über die Zukunft der Geldpolitik und den digitalen Euro.

Die jährliche Inflationsrate sinkt hingegen von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,2 Prozent, schreibt der Statec. Der Index steigt auf 889,52 Punkte. Die nächste Indexierung wird ausgelöst, wenn der Wert 895,78 Punkte erreicht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.