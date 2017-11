(M.G.) - René Weise wird neuer Geschäftsführer des Modehauses Bram.



Der 36-jährige hat 2009 bereits für Bram im Einkauf gearbeitet, bevor er 2011 Bereichsleiter für Konen und Bram in München wurde. Nun übernimmt er die Leitung der 237 Mitarbeiter des 11 000 Quadratmeter großen Geschäftes im Einkaufszentrum City Concorde in Bartringen.

Weise begann seine interne Laufbahn bei Konen im Jahr 1999 als er dort als Auszubildender eingestellt wurde. Er durchlief alle Stationen vom Verkäufer bis zum Chef de Rayon, bevor er 2009 nach Luxemburg kam.



Als er 2011 zurück nach Deutschland ging, sei Bram bereits auf dem Weg aus einer erfolgreichen Vergangenheit - jedoch noch in etwas überholten Strukturen gefangen - hin zu einer Topadresse in der Großregion gewesen, erklärt der neue Geschäftsführer. Diesen Weg wolle er nun konsequent weiter gehen, heißt es in einem Presseschreiben.



Weise möchte das Servicekonzept des Hauses weiter ausbauen und optimieren, um das Geschäft auch in Zeiten der Digitalisierung erfolgreich in die Zukunft zu führen.