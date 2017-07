(aa) - Wer in seinem Handy noch eine luxemburgische Sim-Karte verwendet, ohne sich bei seinem Mobilfunkbetreiber registriert zu haben, kann dies nur noch bis zum 12. Juli nachholen, sonst werden die Karten deaktiviert. Darauf wies am Freitag der Service des médias et des communications (SMC) hin.

Seit 2016 sind Mobilfunkkunden verpflichtet sich im Rahmen der Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung bei der Aktivierung einer Sim-Karte zu identifizieren. Dennoch sind immer noch alte Karten im Umlauf, die vor Inkrafttreten dieser Regelung aktiviert wurden.

Das Gesetz vom 7. Juni 2017 sieht nun vor, dass Karten mit luxemburgischer Nummer deaktiviert werden, sofern ein Inhaber sich nicht nachträglich registrieren lässt. Letzte Gelegenheit besteht dazu am 12. Juli 2017. Ansprechpartner sind die Mobilfunkbetreiber.