Eine Studie zeigt die enormen Unterschiede, die zwischen benachbarten Ländern bestehen.

Wirtschaft 3 Min.

Internationale Studie

Hohe mobile Datenpreise in Luxemburg

Simon MARTIN Eine Studie zeigt die enormen Unterschiede, die zwischen benachbarten Ländern bestehen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Virgule“.



Bei den Preisen für mobile Daten für das Smartphone kann es zu weitreichenden Unterschieden je nach Land kommen. Das ist das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie von HelloSafe, einer Plattform für den Vergleich von Finanzprodukten in mehr als zehn Ländern weltweit. Die Studie analysierte öffentliche und offizielle Daten, darunter auch die Daten von Cable.co.uk. Das Unternehmen veröffentlicht jedes Jahr die durchschnittlichen Kosten für ein Gigabyte in 233 Ländern der Welt anhand von über 5.000 mobilen Datentarifen. Dabei wurde festgestellt, dass es große Unterschiede zwischen Ländern gibt, die eigentlich in der Nachbarschaft liegen.

Visitez Visitez HelloSafe Belgique pour plus d'outils.

Mit einem durchschnittlichen Preis pro Gigabyte für mobile Daten von zwei Euro hatte Luxemburg im Jahr 2022 einen der höchsten Preise in Europa. Das ist weit entfernt von seinem Nachbarn Frankreich, in dem der durchschnittliche Preis pro Gigabyte bei 23 Cent liegt. Neunmal weniger als in Luxemburg. Vermutlich liegt das am Markteintritt des Anbieters Free, der die Branche mit seinen niedrigen Preisen völlig umgekrempelt und die gesamte Konkurrenz bei den Handytarifen überrollt hat.

Visitez Visitez HelloSafe Belgique pour plus d'outils.

Die Studie sagt, dass der Preis für mobile Daten von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann. Unter anderem die Kosten für die Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur, das Ausmaß des Wettbewerbs zwischen den Dienstanbietern. So sind weltweit große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern festzustellen.

Italien 136 Mal günstiger als Jemen

Das bedeutet, dass der Preis für mobile Daten in Luxemburg teuer ist. Davor liegen allerdings noch die Nachbarländer Deutschland mit 2,66 Euro und Belgien mit 2,99 Euro pro Gigabyte. Auf Platz Eins der günstigsten Länder liegt Italien, mit einem Preis von zwölf Cent pro Gigabyte. Das ist 136 Mal weniger als im Jemen, dem teuersten Land der Welt mit stolzen 16,51 Euro. Auf den weiteren Plätzen folgen Botswana mit 15,48 Euro, Turkmenistan mit 14,21 Euro und Togo 12,89 Euro pro Gigabyte. In den Top 10 der teuersten Länder befinden sich auch Südkorea 12,55 Euro und die Schweiz 7,32 Euro je Gigabyte.

Der Preis pro Gigabyte in Luxemburg ist zwar hoch, aber die Preise für Mobilfunkverträge im Land sind in den letzten Jahren stark gesunken. Dies geht aus den Nachforschungen des Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) für das Jahr 2022 hervor. Das Institut verglich die Entwicklung der Kosten für das günstigste Angebot für sechs verschiedene Verbrauchsprofile (vom kleinen bis zum großen mobilen Datennutzer). Dabei zeigte sich unter anderem, dass die Monatsrechnung je nach Verbrauch des Kunden im letzten Jahr zwischen 6,99 Euro pro Monat und 37,99 Euro variieren konnte.

So eroberte der Mobilfunk Luxemburg und die Welt Das erste Gespräch über ein mobiles Telefon wurde am 3. April 1973 in New York geführt. Nur ein Jahr später hielt die Technik auch im Großherzogtum Einzug.

Zum Beispiel kostete das günstigste Angebot in Luxemburg für eine durchschnittliche mobile Internetnutzung (300 Minuten Inlandsgespräche, 60 Minuten Auslandsgespräche, 150 SMS und 5 Gigabyte mobiles Internet) im Jahr 2020 27 Euro pro Monat. Im Jahr 2022 wurde das gleiche Angebot für 15 Euro angeboten, was einem erheblichen Rückgang von 44,4 Prozent entspricht.

8 Gigabyte mobile Daten pro Monat und Einwohner

Das ILR hat darüber hinaus ein typisches Profil des luxemburgischen Durchschnittsverbrauchers erstellt. Dieser verbraucht pro Monat 125 Minuten für Inlandsgespräche und 22 Minuten für Auslandsgespräche. Er verschickt 39 SMS pro Monat und verbraucht 8,1 Gigabyte mobile Daten, also deutlich mehr als in den Jahren 2020 und 2021. Um diese Bedürfnisse zu befriedigen, müsste er also 27,99 Euro pro Monat für das günstigste verfügbare Angebot ausgeben. Vergleicht man alle Angebote der verfügbaren Anbieter, kommt man so auf einen Mittelwert von 38 Euro pro Monat für den luxemburgischen Durchschnittsverbraucher.

Übersetzung: Marvin Schieben

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.