(dpa) - Der Berliner Mobil-Bezahldienst SumUp geht in einer neuen Welle seiner internationalen Expansion in 15 weiteren Ländern in Europa auf den Markt. Darunter sind Luxemburg, Finnland, Dänemark, Norwegen, Griechenland sowie die baltischen Länder Litauen, Estland und Lettland, wie das Start-up am Dienstag bekanntgab.

SumUp bietet vor allem Terminals zur Bezahlung per Bankkarte für Smartphones und Tablets an. Die Lesegeräte, mit denen Smartphones und Tablets als Kassen genutzt werden können, sind vor allem für kleine Geschäfte, Cafés, Handwerker oder Taxifahrer interessant.



Die Firma arbeitet nach aktuellen Angaben seit 2016 profitabel und hat einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Dollar. Täglich würden über SumUp mehr als 100.000 Zahlungen durchgeführt.



Ihren Luxemburger Sitz hat die SumUp Holding in Strassen.



