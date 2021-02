Mobbing: Der Feind in meiner Mailbox

Auch in Zeiten des weit verbreiteten Homeoffice nimmt das Mobbing nicht ab – es wird nur digitaler.

Trotz des Rückzugs vieler Arbeitnehmer ins Homeoffice in der Coronakrise gehört Mobbing weiterhin zum Alltag vieler Beschäftigter in Luxemburg. Zu diesem Ergebnis kam unlängst die Autoren der diesjährige Ausgabe des „Quality of Work Index“, der alljährlich gemeinsam von der Chambre des salariés und der Uni Luxemburg erstellt wird. Im Vergleich zum Vorjahr blieb der Wert für Mobbing bei der Befragung stabil.

Das Ergebnis legt nahe, dass die modernen Kommunikationstechnologien, die es ermöglichten, den Bürobetrieb trotz Pandemie aufrecht zu halten, auch dafür genutzt werden, die Kollegen nun auch online zu schikanieren ...