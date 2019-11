Mitarbeiterwohnungen im Trend: In Luxemburg laufen die Gespräche

Beim Chef wohnen statt in den eigenen vier Wänden: Das könnte künftig in Zeiten der Wohnungsknappheit und mangelnder spezialisierter Arbeitskräfte für viele Mitarbeiter Realität werden. Die Gespräche mit dem zuständigen Ministerium laufen.

Nicht genug spezialisierte Arbeitskräfte, nicht genug bezahlbarer Wohnraum: Für Arbeitgeber in Luxemburg wird es zunehmend schwierig, qualifizierte Mitarbeiter aus dem Ausland für das Großherzogtum zu begeistern. Denn wenn die Gehälter hierzulande im europäischen Vergleich immer noch wettbewerbsfähig bleiben, so sind die inzwischen horrenden Miet- und Kaufpreise ein starkes Argument gegen Luxemburg. Klar ist: Ein Normalverdiener kann sich in Luxemburg kaum noch eine Wohnung leisten.

Dabei gibt es bereits Lösungsansätze, die auch schon auf Ministerebene besprochen wurden ...