(M.G.) - Derzeit gibt es in Luxemburg 321 zugelassene Fahrzeuge, die mit komprimiertem Erdgas betrieben werden. Auch das Netzwerk an Tankstellen, die das entsprechende Druckgas verkaufen, ist in Luxemburg nur spärlich entwickelt.



In ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten André Bauler und Max Hahn, erklären der Infrastrukturminister François Bausch und der Wirtschaftsminister Etienne Schneider, dass die sechs Verkaufsstellen von komprimiertem Erdgas nur wenig genutzt werden. Das sei auch der Grund, warum die Pläne, aus dem Jahr 2013, zwei weitere Stationen einzurichten, bisher nicht umgesetzt wurden.



Aufgrund des stockenden Ausbaus des Tankstellennetzwerkes für komprimiertes Erdgas, hatten sich die beiden Abgeordneten erkundigt ob die Regierung Maßnahmen zur Förderung von mit komprimiertem Erdgas betriebenen Fahrzeugen plane.



Doch die Regierung sieht derzeit keinerlei Förderung von Autos, die mit Druckgas fahren, vor.



Mit der letzten Steuerreform wurde eine Änderung bei der Berechnung von Sachleistungen bezüglich Leasingfahrzeugen, die Mitarbeitern vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, eingeführt. Diese werden nun aufgrund von CO2-Emissionen berechnet. Da mit Erdgas betriebene Autos in der Regel weniger als 150 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, sind diese steuerlich vorteilhafter als Autos mit Verbrennungsmotor.



Für Privatpersonen gibt es keinerlei Steuervorteile, wenn sie Autos fahren, die mir Erdgas betrieben werden. Denn: Die Regierung bevorzugt es den direkten Übergang zu emissionsfreien beziehungsweise emissionsarmen Fahrzeugen zu unterstützen. Dafür gibt es einen Steuerfreibetrag von jeweils 5 000 Euro und 2 500 Euro.