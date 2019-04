Mit dem Lastwagen vom Findel zum Heathrow Airport

Kurz vor dem Brexit steigt die Anspannung. Noch fahren die Lastwagen ungehindert von Luxemburg nach London. Relativ ungehindert - denn auch jetzt schon sitzt den Fahrern so manche Angst im Nacken. Eine Reportage.

Kurz vor dem Brexit steigt die Anspannung. Noch fahren die Lastwagen ungehindert von Luxemburg nach London. Relativ ungehindert - denn auch jetzt schon sitzt den Fahrern so manche Angst im Nacken. Eine Reportage.

Am Cargocenter des Luxemburger Flughafens setzt leichter Nieselregen ein. Es ist 19 Uhr. Die Frachtpapiere in den Händen besteigt Peter Freier seinen 40-Tonner. Der Sattelschlepper von Arthur Welter Transports ist gerade mit Ware beladen worden, die mit dem Flugzeug aus Asien ankam. Fahrziel jetzt: Zwei Firmen am Heathrow Cargo Handling nahe London.

Es ist vielleicht eine seiner letzten Fahrten dorthin vor dem drohenden „harten Brexit“.

Ob er den fürchtet? „Nach England fährt kaum jemand gerne“, erklärt der 64-jährige Trucker, der seit 30 Jahren mit dem Lastwagen durch ganz Europa fährt ...