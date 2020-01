Mit 3D-Drucker gegen den Fachkräftemangel

Das Lycée Privé Emile Metz möchte die naturwissenschaftlichen und technischen Kompetenzen ihrer Schüler besonders fördern. Als erste luxemburgische Schule wurde sie mit dem „MINT“-Zertifikat ausgezeichnet.

Neun von zehn Unternehmen in Luxemburg geben an, dass sie unter dem Fachkräftemangel leiden. Vor allem in den sogenannten MINT-Berufen („Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik“) tun sich Unternehmen zunehmend schwer damit, offene Stellen zu besetzen. So konnten beispielsweise nach Angaben der Adem 69 Prozent der freien Stellen für IT-Entwicklung nicht passend besetzt werden.

Um gegen den Fachkräftemangel vorzugehen, ist es daher zwingend geboten, mehr junge Menschen für eine Ausbildung oder ein Studium in technischen oder naturwissenschaftlichen Fächern zu interessieren ...