(miz) - Das Luxemburger Architektenbüro M3 Architectes ist gleich zweimal für die diesjährigen MIPIM Awards in Cannes nominiert. Das Gebäude der BGL BNP Paribas in Kirchberg ist in der Kategorie "Best inovative green building" nominiert, das Creos-Gelände in Bissen geht in der Kategorie "Best industrial & logistics development" mit ins Rennen.



Die Preisverleihung findet am 15. März statt und ist Teil der internationalen Immobilienmesse MIPIM. Insgesamt wurden dieses Jahr 227 Dossiers aus 55 Ländern eingereicht, es gibt 11 Kategorien.



Das Gelände in Bissen wurde Ende 2014 eingeweiht.

Foto: Creos - Philippe Hurlin





