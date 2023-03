Die vor drei Jahren eingeführte Charta zum kundenfreundlichen Umgang mit Gutscheinen hat sich aus Sicht der Verbraucherschützer bewährt.

Chèques-Cadeaux

Ministerium zufrieden mit Regelung bei Geschenkgutscheinen

Die vor drei Jahren eingeführte Charta zum kundenfreundlichen Umgang mit Gutscheinen hat sich aus Sicht der Verbraucherschützer bewährt.

(he) - Mitte 2020 wurde die Charta Chèques-Cadeaux unterzeichnet, knapp drei Jahre später ziehen das Ministerium für Verbraucherschutz, der Konsumentenschutz ULC, der Handelsverband (CLC) sowie der Hotel- und Gaststättenverband (Horesca) nun eine positive Bilanz.

Kein Bedarf für gesetzliche Regelung

Die Charta zu den Geschenkgutscheinen war im ersten Jahr der Pandemie eingeführt worden, um die Bedingungen für die Ausgabe und den Verkauf von Geschenkgutscheinen durch Einzelhändler und Gastronomen festzulegen. Geregelt werden damit unter anderem die Gültigkeitsdauer (mindestens zwei Jahre), die Vorgehensweise bei Unklarheiten oder aber der Umgang mit dem Restwert, falls der Gutschein beim ersten Einsatz nicht komplett eingelöst wird. Und wie es scheint, hat sich diese Regelung bislang bewährt.

Händler sorgen sich um die Kaufkraft in Luxemburg Schleppendes Weihnachtsgeschäft - und die Wiederbelebung im Einzelhandel steht 2023 auf wackligen Beinen.

„Die Beteiligten begrüßen die geringe Anzahl von Beschwerden, die seit der Umsetzung der Charta eingegangen sind, was zweifellos für ihre Wirksamkeit beim Verbraucherschutz spricht, und sind sich daher einig, dass es derzeit keinen Bedarf für eine gesetzliche Regelung in diesem Bereich gibt“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Ministeriums. Gleichzeitig werden die Einzelhändler und Gastronomen daran erinnert, „wie wichtig es ist, die Grundsätze der Charta einzuhalten, insbesondere in Bezug auf die Gültigkeitsdauer der Geschenkgutscheine“.

Charta soll weiterhin unterstützt werden

Daher sollten alle Gewerbetreibenden dazu ermutigt werden, die Charta in ihre Geschäftsbedingungen aufzunehmen und eine Gültigkeitsdauer von mindestens zwei Jahren für Geschenkgutscheine anzubieten, so die Urheber des Vertrags. Letztere wiederum verpflichten sich nach eigener Aussage dazu, „die Charta weiterhin zu fördern und ihre Zusammenarbeit fortzusetzen, um die Einhaltung der Charta zu gewährleisten und die Rechte der luxemburgischen Verbraucher zu schützen“.

Darüber hinaus fordern das Ministerium und die Verbände die Händler, die sich der Charta noch nicht angeschlossen haben, dazu auf, dieser freiwilligen Verpflichtung nachzukommen, „um ein ruhiges und faires Verkaufsumfeld für alle zu gewährleisten“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.