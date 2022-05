Operativ lief es gut für den britischen Ölkonzern. Grund für den Verlust ist die abgeschriebene Beteiligung am russischen Rosneft-Konzern.

Trotz guter Geschäfte

Milliardenverlust für BP wegen Russland-Abschreibung

(dpa) – Trotz guter Geschäfte hat der britische Ölkonzern BP einen Milliardenverlust eingefahren. Grund dafür war die abgeschriebene Beteiligung am russischen Rosneft-Konzern. Operativ lief es im ersten Quartal dagegen vor allem wegen „außergewöhnlicher“ Erträge im Geschäft mit Öl und Gas sehr gut. Bereinigt um Sondereffekte verdiente BP 6,25 Milliarden Dollar (5,95 Mrd. Euro), wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Damit liegt der Wert mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum und deutlich über den Erwartungen von Experten. Zudem will der Konzern mehr Aktien zurückkaufen. Die Papiere legten deutlich zu.

Das operative Ergebnis reihte sich in die Zahlenwerke von Konkurrenten wie Exxonmobil, Total oder Chevron ein. Sie verdienten prächtig an den Gas- und Ölpreisen, die infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine durch die Decke gingen.



Unter dem Strich schrieb BP einen Verlust von 20,4 Milliarden Dollar, nach einem Gewinn von 4,7 Milliarden Dollar im Vorjahr. Denn wie der Konzern im Februar bekannt gab, will er sich aus Russland zurückziehen. Dazu gehört eine Beteiligung am Rosneft-Konzern, an dem BP knapp ein Fünftel hielt. Die Abschreibung belastete das Ergebnis im ersten Quartal mit 25,5 Milliarden Dollar.

