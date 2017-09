(miz) - Luxemburg soll die EU-Richtlinie zu Mifid II auf nationaler Ebene umsetzen. Für die EU-Kommission scheinen die Arbeiten im Dossier aber noch nicht weit genug vorangeschritten zu sein - denn sie hatte am Dienstag gleich zwei Mahnbriefe an Luxemburg geschickt.



In beiden Briefen geht es um eine "non-transposition", also eine Nichtumsetzung der Mifid-II-Richtlinie in Luxemburg. Die Verordnung soll spätestens am 3. Januar 2018 in Kraft treten.



Auf Nachfrage hin heißt es aus dem Finanzministerium, das Mifid-Dossier sei im Juli als Gesetzesentwurf eingereicht worden. Es liegt also derzeit noch in der Chamber.



Mifid II ist eine Richtlinie für Finanzinstrumente im EU-Binnenmarkt. Sie soll den Wettbewerb stärken, Verbraucher schützen und den europäischen Finanzmarkt harmonisieren.



