Am Mittwochmorgen

Weltweite Störung bei Microsoft-Diensten

Der Software-Riese bestätigte die Panne auf Twitter. Betroffen sind auch Dienste wie Outlook und Teams.

(TJ/dpa) - Beim Software-Riesen Microsoft gab es am Mittwoch offenbar eine größere Panne. Online-Dienste wie Outlook und Teams waren weltweit zum Teil nicht verfügbar. Auch bei Exchange, onlineSharePoint und Online OneDrive for Business gab es Störungen. Man sei dabei, die Ursachen zu überprüfen, schrieb Microsoft auf Twitter. An einer Lösung werde gearbeitet, hieß es auf der entsprechenden Webseite des Konzerns.

Die auf Ausfälle spezialisierte Seite „Downdetector“ signalisierte Meldungen aus den USA und Europa. Auch die Spielkonsolen Xbox Live und das Netzwerk LinkedIn waren betroffen.

Problem bei der Netzwerk-Konfiguration

Das Unternehmen machte später ein Problem bei der Netzwerk-Konfiguration als Ursache der Störung aus. Man habe eine Änderung rückgängig gemacht, die nach bisherigen Erkenntnissen die Störung ausgelöst habe, teilte der Konzern per Twitter mit.

Fehler bei Änderungen der Netzwerk-Konfiguration sorgten in der Vergangenheit immer wieder für großflächige Ausfälle. Der Effekt wird dadurch verstärkt, dass die Infrastruktur für den Betrieb von Cloud-Diensten stark bei wenigen großen Anbietern wie Amazon, Microsoft und Google konzentriert ist.

Entlassungen geplant

Microsoft gab vergangene Woche bekannt, rund 10.000 Mitarbeiter zu entlassen. Nachdem zuvor bereits andere Tech-Unternehmen wie der Facebook-Konzern Meta, Twitter und Amazon zu größerem Jobabbau griffen, erreichte die Kündigungswelle damit den Windows-Konzern. Die Kürzungen und andere Umbaumaßnahmen kosteten Microsoft 1,2 Milliarden Dollar. Trotzdem will der Konzern sein Engagement beim Entwickler der schreibenden KI-Software ChatGPT, OpenAI, mit einem „Multi-Milliarden“-Investment ausbauen.

In seinem Windows-Standbein wird Microsoft vom Abschwung des PC-Marktes getroffen. So schrumpfte das Geschäft mit dem Verkauf des Betriebssystems an Computer-Hersteller im vergangenen Quartal um 39 Prozent. Und im laufenden Vierteljahr hält der Konzern wieder einen Rückgang in ähnlicher Größenordnung für möglich.

Auch im Spielegeschäft rund um die Xbox-Konsole gab es Rückgänge. Aber Microsoft überschritt die Marke von 120 Millionen aktiven Nutzern in seinem Abo-Dienst Game Pass, mit dem Videospiele übers Internet genutzt werden können.

