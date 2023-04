Der amerikanische Disney-Konzern verklagt den Gouverneur von Florida und wirft ihm politische Rache vor.

Wirtschaft 3 Min.

Wirtschaftliche Sanktionen

Mickey Mouse wehrt sich gegen Ron DeSantis

Der amerikanische Disney-Konzern verklagt den Gouverneur von Florida und wirft ihm politische Rache vor.

(AFP) - Die Scheidung ist endgültig vollzogen: Disney hat am Mittwoch den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, verklagt und die Maßnahmen des Hardliners, der den Sonderstatus des Unternehmens in seinem Bundesstaat aufgehoben hat, als eine „gezielte Rachekampagne“ gegen den Konzern bezeichnet.

Der Unterhaltungsriese, der mit seinem Vergnügungspark Disney World in Orlando ein wichtiger Arbeitgeber in der Region ist, wurde kürzlich von DeSantis für seine progressiven Positionen abgestraft. Der Gouverneur und potenzielle Kandidat für das Weiße Haus hat den Kampf gegen den „Wokismus“ zu einem seiner Hauptthemen gemacht: Er beschuldigt eine Gruppe von „Eliten“, ihre fortschrittliche Ideologie einer Gesellschaft aufzuzwingen, die diese ablehnt, und hat sich verpflichtet, auf seinem Land dagegen vorzugehen.

Wirtschaftliche Zukunft der Region gefährdet

Der 44-jährige Konservative, der sich noch nicht für die Vorwahlen der Republikaner angemeldet hat, hat seinen Kampf gegen Disney zu seinem Markenzeichen gemacht, sowohl in seinen Reden als auch in seiner kürzlich erschienenen Autobiografie, in der das Thema ein ganzes Kapitel einnimmt.

In seiner Klage beschuldigt das Unternehmen DeSantis, eine regelrechte „Kampagne“ inszeniert zu haben, um „gezielte staatliche Rache“ an Disney zu üben, um ihn dafür zu bestrafen, dass er sein „Recht auf freie Meinungsäußerung“ wahrgenommen hat. Dies „bedroht nun die Geschäftsaktivitäten von Disney, gefährdet seine wirtschaftliche Zukunft in der Region und verletzt seine verfassungsmäßigen Rechte“, argumentiert das Unternehmen.

Disney holt alten Chef zurück Der 71-jährige Bob Iger übernimmt nach hohen Streaming-Verlusten und einem Kursrutsch der Aktie wieder das Ruder.

Der Konzern hatte sich im vergangenen Jahr den Zorn des Gouverneurs zugezogen, als er einen Gesetzentwurf anprangerte, der den Unterricht über Themen im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität in den Grundschulen Floridas einschränkte. Im Februar hob DeSantis den Sonderstatus von Disney in seinem Bundesstaat auf und beendete damit die Vorteile wie etwa Verwaltungserleichterungen, Selbstverwaltung des Geländes und günstigere Kredite. Der Vergnügungspark Disney World hatte seit den 1960er-Jahren davon profitiert.

Konzern spricht von handelsfeindlichen Maßnahmen

Nach dieser Entscheidung genehmigte ein von DeSantis eingesetzter Ausschuss für Tourismusregulierung am Mittwoch die Annullierung eines kürzlich abgeschlossenen Handelsabkommens mit dem Park, der 75.000 Menschen beschäftigt und jährlich 50 Millionen Besucher anzieht. Disney reagierte darauf und kritisierte in seiner Klage „eine Vergeltungsmaßnahme, die offensichtlich handelsfeindlich und offensichtlich verfassungswidrig ist“.

Der Konzern ist der Ansicht, dass er „keine andere Wahl hat, als diese Klage einzureichen, um seine Mitarbeiter, Kunden und Partner zu schützen“. Anfang April hatte Disney-Chef Bob Iger Ron DeSantis bereits öffentlich beschuldigt, eine „handelsfeindliche Maßnahme“ zu ergreifen, die gegen das „Recht auf freie Meinungsäußerung“ des Unternehmens verstoße.

Disney plane, in den nächsten zehn Jahren mehr als 17 Milliarden US-Dollar in Disney World zu investieren, mehr als 10.000 Arbeitsplätze zu schaffen und noch mehr Touristen nach Florida zu locken, hatte er betont. „Jede Aktion, die darauf abzielt, diese Bemühungen zu vereiteln, nur um sich für eine vom Unternehmen eingenommene Position zu rächen, scheint nicht nur handelsfeindlich, sondern auch anti-Florida zu sein“, hatte Iger gemeint.

Ein Staatsgefängnis als Nachbar?

Der Disney-Chef hatte eine Parallele zu einigen Stellungnahmen amerikanischer Unternehmen gezogen, die sich in den 1960er-Jahren für den Kampf für die Bürgerrechte in den USA einsetzten. In seiner Beschwerde äußerte sich der Konzern besorgt über neue Vergeltungsmaßnahmen, die DeSantis ergreifen könnte.

Mitte April zog der Gouverneur öffentlich den Bau eines „Staatsgefängnisses“ in der Nähe von Disney World oder eines konkurrierenden Vergnügungsparks in Betracht. Er sprach auch von der Idee, zusätzliche Steuern auf die Hotels am Standort einzuführen oder eine Straßenmaut rund um den Standort zu erheben. „Ich denke, die Möglichkeiten sind endlos“, sagte er auf einer Pressekonferenz.

Floridas Gouverneur legt sich mit Micky Maus an Die US-Republikaner werfen Disney vor, Kinder zu verderben. Deshalb legen sie sich mit dem berühmten Vergnügungspark in Florida an.

DeSantis ist eine Figur der populistischen Rechten in den USA und wird weithin als Donald Trumps stärkster Konkurrent bei den republikanischen Vorwahlen angesehen. Sein Kampf gegen Disney beginnt jedoch, einige Kritik von rechts zu erzeugen. Einige Republikaner kritisieren, dass der Kampf gegen Unternehmen der Tradition ihrer Partei zuwiderlaufe, die normalerweise offen „wirtschaftsfreundlich“ sei.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.