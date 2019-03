Michèle Detaille neue Fedil-Präsidentin

Die bisherige Vizepräsidentin des Industriellenverbands übernimmt wie erwartet die Führung der Fedil.

(mth) - Michèle Detaille ist am Mittwoch zur Präsidentin der Fedil ernannt worden, wie der Industriellenverband am Abend mitteilte. Vizepräsident wird Jean-Louis Ackermann. Die Ernennung war bereist Anfang Februar in Medienberichten angekündigt worden.

Michèle Detaille war seit Juni 2018 Vizepräsidentin des Industriellenverbands. Die 61-jährige gebürtige Belgierin und Geschäftsführerin des Unternehmens "No-Nail Boxes" ist damit die erste Frau an der Spitze der Fedil.