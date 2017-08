(M.G.) - Der LCGB unterstützt derzeit 14 ehemalige Mitarbeiter der Metzgerei Krack, die vergangene Woche Insolvenz anmelden musste. Die Gewerkschaft helfe den Betroffenen bei der Anmeldung noch ausstehender Forderungen sowie der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, hieß es gestern in einer Pressemitteilung.



Nach über 50-jährigem Bestehen musste die Metzgerei Krack vorige Woche ihre beiden Filialen in Luxemburg-Stadt und in Hesperingen endgültig schließen. Die Mitarbeiter hätten das nicht kommen sehen, erklärt Mandy Noesen, Gewerkschaftssekretärin des LCGB. Die Geschäfte seien weiterhin gut gelaufen, so der Eindruck der Mitarbeiter. Bis auf das Gehalt für den Monat August seien bisher auch alle Gehälter regulär gezahlt worden, so Mandy Noesen.



Die Bilanzen der Metzgerei dagegen zeigen, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren Verluste in Höhe von insgesamt 466 808 Euro verzeichnete. Gegründet wurde die Metzgerei im März 1965 von dem Ehepaar Krack in der Rue Joseph Junck im städtischen Bahnhofsviertel. 1979 folgte die Eröffnung einer Zweigstelle in Hesperingen auf der Route de Thionville. 1990 begann die Metzgerei als erste an einer heißen Theke warme Tagesgerichte und Bratwürste zum Mitnehmen anzubieten.



Noch vor drei Jahren wurden die Wurstproduktionsstätte sowie die Räumlichkeiten, in denen das Fleisch zerschnitten und weiterverarbeitet wurde, in neue Räumlichkeiten nach Hesperingen verlegt, welche sich hinter der bestehenden Metzgerei in der Route de Thionville befinden. Gleichzeitig wurde das Geschäft in der Rue Joseph Junck modernisiert und eine neue Küche mit modernen Geräten, die unter anderem der Zubereitung der Tagesgerichte sowie dem Catering diente, eingerichtet.



Kaum etwas deutete demnach auf diesen drastischen Schritt des Geschäftsführers Yves Krack hin. Besonders bitter sei diese Situation für einige Mitarbeiter, die nur wenige Jahre vor ihrer Pensionierung stehen und sich nun einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen, erklärt Mandy Noesen.