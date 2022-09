Der deutsche Traditionskonzern macht gemeinsame Sache mit einem US-Startup, um elektrische Transporter auf den Weg zu bringen.

Strategische Partnerschaft

Mercedes und Rivian wollen bei E-Transportern kooperieren

(dpa) – Mercedes-Benz will mit dem US-Elektroautobauer Rivian bei der Produktion elektrischer Transporter kooperieren. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, teilte Mercedes-Benz am Donnerstag mit. Man wolle ein Gemeinschaftsunternehmen für die Produktion gründen, in eine gemeinsame Fabrik in Europa investieren und diese gemeinsam betreiben.

Transporter beider Unternehmen sollen dort „bereits in wenigen Jahren“ produziert werden. Für die Fabrik, die ausschließlich für rein elektrische Transporter vorgesehen ist, solle ein bereits bestehender Standort von Mercedes-Benz in Mittel-/Osteuropa genutzt werden. Dieser böte „signifikante Kostenvorteile“, sagte Mathias Geisen, Leiter von Mercedes-Benz Vans. Zum geplanten Zeitrahmen, genauen Standort und der Summe der Investitionen äußerte sich Geisen auf Nachfrage nicht im Detail.

Die Zusammenarbeit ermögliche es, operative Synergien zu heben und die Kosteneffizienz erheblich zu steigern, hieß es laut Mitteilung. Gewerblichen Kunden könnten damit wettbewerbsfähige Produkte angeboten werden.

Neben elektrischen Lieferwagen für den Online-Riesen Amazon, produziert das US-Startup auch den elektrischen Pick-Up-Truck R1T, mit dem man noch vor Fords elektrisiertem Hoffnungsträger F150 Lightning und Teslas Cybertruck auf den Markt kam. Aktuell arbeitet die Marke an der SUV-Version R1S.

Neben Lieferwagen für den Online-Riesen Amazon brachte der US-Hersteller Rivian den ersten elektrischen Pick-Up-Truck R1T auf den Markt. Foto: AFP









