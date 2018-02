Rund ein Drittel der Wohnungen des Royal-Hamilius-Komplexes in Luxemburg-Stadt ist bereits verkauft. Die Preise liegen kaum unter dem, was für diese Lage üblich ist. Dabei werden die Wohnungen mit einer Erbpacht verkauft. Das LW erklärt, was das genau bedeutet.

Wirtschaft 5 Min.

Mein Haus, dein Grundstück

Maxime Gillen

In Luxemburg-Stadt kostet ein Haus im Schnitt etwa eine Million Euro. Auch neu gebaute Wohnungen kosten durchschnittlich etwa 6 300 Euro pro Quadratmeter. Da die Nachfrage das Angebot nach Bauland bei Weitem übersteigt, steigt der Preis seit Jahren immer weiter. So macht der Grundstückspreis inzwischen fast die Hälfte des Kaufpreises einer Immobilie aus. Eine Möglichkeit, diese hohen Anschaffungskosten zu umgehen, kann der Erbpachtvertrag sein. Was ist ein Erbpachtvertrag? Ein Erbpachtvertrag wird zwischen dem Grundstücksbesitzer und demjenigen, der darauf ein Gebäude errichten, beziehungsweise eine bereits bestehende Immobilie kaufen möchte, abgeschlossen ...