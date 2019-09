Nach der Großdemonstration am Samstag haben Aktivisten am Sonntagmorgen zwei Eingänge der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt blockiert. Der Protest sei friedlich, so die Polizei.

Mehrere hundert Menschen blockieren Haupteingang von IAA

Nach der Großdemonstration am Samstag haben Aktivisten am Sonntagmorgen zwei Eingänge der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt blockiert. Der Protest sei friedlich, so die Polizei.

(dpa) - Mehrere hundert Demonstranten des Aktionsbündnisses „Sand im Getriebe“ haben am Sonntagmorgen den Haupteingang und einen weiteren Eingang der Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt blockiert. „Die Messe kann aber weiter besucht werden“, sagte eine Polizeisprecherin. „Die Besucher werden umgeleitet.“ Die Sprecherin ergänzte: „Es gibt auch Demonstranten, die mit dem Rad um die Messe herumfahren.“ Der Protest sei bislang friedlich.

In weißen Anzügen hielten die Demonstranten vor dem Haupteingang der IAA Plakate mit Forderungen wie „Autokonzerne entmachten“ und „Die Straße ist besetzt - Verkehrswende jetzt“ in die Höhe. Ziel sei es, „den Ablauf der IAA mit friedlichen Blockaden zu stören“, teilte das Bündnis „Sand im Getriebe“ mit. „Wir setzen damit ein deutliches Zeichen gegen das zerstörerische Verkehrssystem, für das die weltgrößte Automesse nach wie vor steht.“ Aktivisten der Organisation Robin Wood beteiligten sich nach eigenen Angaben ebenfalls an den Protesten.

Bereits am Samstag hatten Tausende vor den Toren der Messe für eine rasche Verkehrswende und mehr Klimaschutz demonstriert. Nach Polizeiangaben waren 15.000 Menschen dabei. Die Veranstalter bezifferten die Teilnehmerzahlen auf 25.000, darunter seien allein 18.000 Radfahrer gewesen, die sich an einer großangelegten Sternfahrt beteiligten. Dafür wurden vorübergehend auch Abschnitte der Autobahnen 661 und 648 gesperrt.