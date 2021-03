Im Homeoffice arbeiten viele 46 Stunden pro Woche. Die Mehrheit will trotzdem nicht ganz zurück ins Büro, zeigt der Quality of Work Index.

Mehr Überstunden und dennoch zufrieden

Im Homeoffice arbeiten viele 46 Stunden pro Woche. Die Mehrheit will trotzdem nicht ganz zurück ins Büro, zeigt der Quality of Work Index.

(mab) - Die Chambre des salariés hat am Dienstag die dritte Ausgabe des „Quality of Work Index 2020“ veröffentlicht. Das Ergebnis: Viele machen im Homeoffice Überstunden. Dennoch wollen sie auch in Zukunft von Zuhause aus arbeiten - zumindest immer mal wieder.

Das neue Normal

52 Prozent der Arbeitnehmer haben 2020 zumindest teilweise das Homeoffice genutzt. 57 Prozent von ihnen gaben an, nie zuvor von Zuhause aus gearbeitet zu haben.

Auch wenn die Zahl verglichen mit der Zeit vor Corona rasant gestiegen ist, handelt es sich bei den Arbeitnehmern im Homeoffice noch immer um die Minderheit: Zwischen Juni und September 2020 gaben 33 Prozent der Befragten an, mehrmals im Monat, täglich oder mehrmals in der Woche von Zuhause aus zu arbeiten. 67 Prozent arbeiten also nie im Homeoffice.

Höhere emotionale Belastung

Insbesondere Führungskräfte, Angehörige akademischer Berufe und Bürokräfte sitzen daheim. Die Arbeit von Zuhause aus geht laut der Befragung mit einer höheren mentalen Belastung einher: mehr Zeitdruck, häufiger Konflikte im Bereich Work-Life-Balance sowie einer durchschnittlich höheren tatsächlichen Wochenarbeitszeit. Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten demnach häufiger 46 Stunden pro Woche oder mehr.

Dennoch: Acht von zehn Befragten, die im Jahr 2020 zumindest gelegentlich von Zuhause aus gearbeitet haben, wollen das auch weiterhin teilweise tun. Mehr als sieben von zehn Arbeitnehmern (73 Prozent) sind der Meinung, dass sie genauso produktiv sind. Im Hinblick auf das Risiko eines Burnouts, die Motivation am Arbeitsplatz und das allgemeine Wohlbefinden gibt es keine Unterschiede.

Und übrigens, liebe Arbeitgeber: Zwei Drittel (65 Prozent) der Arbeitnehmer, die noch nicht im Homeoffice gearbeitet haben, sind an der Arbeit von Zuhause interessiert.

