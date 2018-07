Verbraucher haben beim Abschluss von Versicherungsverträgen künftig Anspruch auf eine bessere Beratung. Über einen entsprechenden Gesetzesentwurf wird heute im Parlament abgestimmt.

Mehr Rechte für Versicherte

Mehr Rechte für Versicherte

Nadia DI PILLO Verbraucher haben beim Abschluss von Versicherungsverträgen künftig Anspruch auf eine bessere Beratung. Über einen entsprechenden Gesetzesentwurf wird heute im Parlament abgestimmt.

Bessere Beratung, Weiterbildungspflicht für Versicherungsvermittler und mehr Informationen für die Kunden: Das sieht die Umsetzung der EU-Richtlinie über den Versicherungsvertrieb (IDD) in luxemburgisches Recht vor. Der Gesetzesentwurf, über den heute im Parlament abgestimmt wird, enthält zahlreiche Verbesserungen für Verbraucher.



„Mit dem neuen Gesetz soll in erster Linie der Schutz der Kunden beim Erwerb von Versicherungsprodukten gewährleistet werden“, sagt Berichterstatter André Bauler (DP).



Zudem soll durch „eine angemessene Weiterbildung des Personals auch die Professionalisierung des gesamten Berufsstandes vorangetrieben werden“.



Mit den neuen Regeln sollen nicht zuletzt Lehren aus der Finanzkrise und den damit verbundenen oft dubiosen Vertriebspraktiken gezogen werden, heißt es im „Exposé des motifs“ des Gesetzes.



Informationspflicht



Die neuen Regeln gelten sowohl für die an eine Versicherungsgesellschaft gebundenen Agenten, als auch für unabhängige Makler. Der Gesetzentwurf sieht vor allem neue Beratungs- und Informationspflichten für die Versicherungsvermittler vor. Jeder, der zu Versicherungen berät und Produkte vertreibt, muss Kunden einen genauen Überblick verschaffen: In welchem Auftrag handelt er? Gibt es ein Honorar oder andere Vergütungen? Wer bezahlt diese?



Zudem erhalten Kunden in Zukunft zu jedem Produkt ein einheitlichtes Informationsblatt, das kurz und knapp über Laufzeit, Vertragskonditionen sowie Art und Umfang der Versicherungsleistung informiert.



„Dies stellt für die Luxemburger Versicherungsgesellschaften keine große Revolution dar, da die Informationspflicht hierzulande schon immer sehr wichtig war. Es geht nun darum, die Informationen in einer leicht verständlichen Sprache zu harmonisieren“, sagt Claire De Boursetty, Juristin bei der ACA (Association des compagnies d'assurances et de réassurance).



„Die Versicherungsgesellschaften rechnen daher auch nicht mit großen Umsetzungskosten. Es handelt sich eher um eine interne Reorganisation, die aber in eine gute Richtung geht“. Neue Informationspflichten gibt es auch beim Vertrieb von Ver-sicherungsanlageprodukten, zu denen zum Beispiel fondsgebun-dene Lebensversicherungen zählen. Kunden erhalten künftig Hinweise zu den Anlagestrategien und den damit verbundenen Risiken. Die Vermittler müssen auch sogenannte „Geeignetheitsprüfungen“ durchführen. Sie prüfen also permanent, ob das Produkt auch wirklich für die Situation des Kunden geeignet ist. Die Produkte müssen von Anfang an die Bedürfnisse der Verbraucher berücksichtigen.

Weiterbildungspflicht für Berater

Zum ersten Mal wird es auch eine gesetzliche Weiterbildungspflicht in der Versicherungsbranche geben. Jeder, der Versicherungsprodukte vermittelt oder dazu berät, muss sich künftig 15 Stunden pro Jahr fortbilden.



„Diese Weiterbildungskurse sorgten anfangs für eine gewisse Verunsicherung. Die Gesellschaften befürchteten einen zu großen Aufwand, um alle Mitarbeiter weiter- und auszubilden“, erläutert André Bauler. „Die Weiterbildungspflicht richtet sich aber in erster Linie an Angestellte mit direktem Kundenkontakt und an Mitarbeiter, die im sogenannten Direktvertrieb stehen.“



Eine weitere Neuerung betrifft die Vergütung der Vermittler. So wird bei der Bezahlung künftig unterschieden, ob es sich um eine Leistung eines Versicherungsvermittlers oder eines Versicherungsberaters handelt. Ein Versicherungsberater wird ausschließlich vom Kunden bezahlt und ist damit unabhängig vom Versicherungsunternehmen. Der Versicherungsvermittler dagegen darf ausschließlich von der Versicherungsgesellschaft bezahlt werden. Diese Änderung schafft eine deutliche Trennung zwischen reinen Beratungs- und reinen Vermittlungstätigkeiten.



Andere weitere Neuerungen sind die Einführung von Schutzregeln für „Whistleblower“ sowie von Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten. Weiterhin sieht der Gesetzesentwurf vor, dass die Verbraucher auf eine Beratung verzichten dürfen. Sie müssen dann beispielsweise eine schriftliche Erklärung abgeben, in der sie sich bereit zeigen, auf die Beratung zu verzichten. Dieser Punkt ist dem Konsumentenschutz ULC ein Dorn im Auge. „Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass der Kunde expressis verbis auf die Beratung verzichten kann. Wir verstehen nicht, was der Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist“, sagt ULC-Direktor Guy Goedert.



„Einerseits gibt es im Interesse des Kunden eine strenge Informationspflicht, im selben Atemzug aber sagt man dem Kunden, dass er darauf verzichten kann. Das ergibt keinen Sinn! Im Grunde kann ein übel gesinnter Vermittler den Kunden so beeinflussen, dass dieser den Beratungsverzicht unterschreibt. Und dadurch entzieht sich der Berater auf ganz einfache Weise seinen Verpflichtungen.“



Professionalisierung gesichert



Die europäische IDD-Richtlinie sieht nur rechtliche Mindeststandards vor – den Mitgliedstaaten ist es überlassen, strengere Schutzmaßnahmen einzuführen. Der luxemburgische Gesetzentwurf nutzt diese Freiheit, indem er bestimmte Regeln beibehält, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Ein Beispiel: Während die Richtlinie lediglich die Eintragung in ein Register vorschreibt, gilt in Luxemburg weiterhin die Pflicht, dass jeder Versicherungsvermittler eine ministerielle Erlaubnis bekommen muss. „So ist gewährleistet, dass der Antragsteller auf seine finanziellen Möglichkeiten, seine Professionalität und seine Erfahrung durchleuchtet wurde“, meint Guy Goedert.



Dennoch bedauert der ULC-Direktor, dass die Empfehlungen der Vermittler im Kundenberatungsprozess nicht schriftlich festgehalten werden müssen, was sich in einem Streitfall als problematisch erweisen könnte. Die ULC plädiert auch für ein harmonisiertes Standardinformationsblatt für alle Luxemburger Vertreiber, damit die Transparenz und Vergleichbarkeit der angebotenen Produkte garantiert werden.