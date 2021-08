Falsche Au-Pair-Mädchen, Putzfrauen, Tagelöhner am Bau - eine Hilfsstelle kümmert sich aktuell um 22 Fälle von Menschenhandel in Luxemburg.

Mehr Opfer aus der EU

Corona hat moderne Sklaverei befeuert – auch in Luxemburg

Marlene BREY

Ein Mädchen kommt aus Guinea-Bissau an der afrikanischen Westküste zu ihrer Tante nach Luxemburg. Hier, so das Versprechen, wartet eine gute Schule, ein besseres Leben auf sie. Es sind falsche Versprechen. Die Realität sieht so aus: Kommt die 15-Jährige aus der Schule, muss sie sich um den Haushalt kümmern, die Bettpfanne der Tante säubern, zwei kleine Kinder betreuen. Im Unterricht schläft sie oft ein. Irgendwann kann das Mädchen nicht mehr und vertraut sich ihrer Lehrerin an.

Der Fall landet vor Gericht. Die Anklage gegen die Tante und deren Lebensgefährten lautet: Menschenhandel. Sie werden 2020 in erster Instanz zu jeweils 42 und 36 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Die Geschichte setzt sich fort

Sklaverei ist weltweit seit mehr als 150 Jahren abgeschafft – so steht es auf dem Papier. Während der heutige Montag der internationale Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und an seine Abschaffung ist, wendet sich das „Luxemburger Wort“ der Gegenwart zu.

Haushaltssklaverei, falsche Au-pair-Mädchen, Tagelöhner auf dem Bau – das alles sind Formen moderner Sklaverei. Menschen werden zur Arbeit gezwungen und ausgebeutet. Die illegalen Arbeitskräfte sorgen für Milliardenumsätze. Weltweit sind laut International Labour Office (ILO) 40 Millionen Menschen betroffen.

Aber doch nicht in Luxemburg, oder doch? Die Antwort ist leider eindeutig: Auch hierzulande gibt es moderne Sklaverei. Wie groß das Problem ist, lässt sich nur schwer einschätzen. Es fehlen – wie so oft – die Statistiken.

Die Fälle von Ausbeutung in der Arbeitswelt haben sich in den letzten Jahren gehäuft. Fabienne Rossler, Generalsekretärin Menschenrechtskommission

Der dritte Bericht der Menschenrechtskommission über den Menschenhandel in Luxemburg wird derzeit vorbereitet und soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Die Kommission ist derzeit dabei, alle erforderlichen Daten zu sammeln, wie Generalsekretärin Fabienne Rossler auf Nachfrage erklärt. „Es wird notwendig sein, bis zum Herbst zu warten, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich kann aber schon jetzt sagen, dass sich die Fälle von Ausbeutung in der Arbeitswelt in den letzten Jahren gehäuft haben.“

Es sei noch nicht klar, woher dieser Anstieg komme. Es könnte daran liegen, dass es eine größere Sensibilität für das Thema gäbe und Fälle daher eher bei der Polizei landen, ist die eine Erklärung. „Bei Menschen, die sowieso schon diskriminiert wurden, haben sich die Lebensumstände unter Corona noch weiter verschlechtert“, ist eine andere, wie der Präsident der Menschenrechtskommission Gilbert Pregno sagt.

Mehr Opfer aus der EU

Der letzte Bericht der Kommission gibt einen Überblick über die Zahlen für die Jahre 2017 bis 2018. In diesem Zeitraum wurden hierzulande offiziell 31 Opfer von Menschenhandel gezählt: zwölf Männer, 19 Frauen, darunter zwei Minderjährige. Sieben der Opfer kamen aus Ländern der EU, vorwiegend aus Rumänien (vier), die restlichen 24 kamen aus Drittländern wie Albanien (sieben), China (sechs) oder Indien (zwei). Die Dunkelziffer ist wesentlich höher, sind Experten überzeugt.

Das Problem ist immerhin soweit anerkannt, dass es eine Hilfsstelle für Betroffene gibt. Unter dem Namen InfoTraite arbeiten eine Psychologin und drei Sozialarbeiterinnen für zusammen 100 Stunden im Monat. 2020 hatten die Stelle sieben neue Fälle – fünf Männer und zwei Frauen – in denen die Betroffenen auch von der Polizei als Opfer von Menschenhandel anerkannt wurden.

Diese Opfer bekommen eine Unterkunft mit anonymer Adresse, Geld für Nahrungsmittel und einen Anwalt gestellt. Sie bleiben meist zwei bis drei Jahre im Programm, bis ihr Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Die Verfahren dauern oft Jahre, so hat InfoTraite insgesamt 22 aktive Fälle. „Die Zahl der Hilfesuchenden ist in den letzten Jahren gestiegen“, erklärt eine Mitarbeiterin. Aus Sicherheitsgründen sollen ihr Name und die Adresse des Büros anonym bleiben.

Viele Hilfesuchende arbeiten illegal im Bausektor, in der Gastronomie oder in privaten Haushalten. Bei Prostitution ist die Dunkelziffer sehr hoch. Was der Helferin aufgefallen ist: Seit Corona kommen mehr Opfer aus der EU. Das habe es zuvor kaum gegeben. Die Expertin führt dies auf die ökonomische Lage zurück, die sich mit der Pandemie auch innerhalb Europas verschlechtert. Auch sie hofft auf eine positive Wirkung der erschreckenden Zahlen: Das Problem wird sichtbarer, Opfer wehren sich. Und auch die Gewerbeaufsicht ITM mache mehr Kontrollen, sagt die Helferin.

Genau das hatte die Menschenrechtskommission gefordert. „Ich habe das Gefühl, es gab ein Umdenken“, sagt Präsident Pregno. Aber er will sich nicht auf sein Gefühl verlassen müssen. „Wir warten noch immer auf offizielle Statistiken“. So lange es diese nicht gibt, müssen alle Akteure auf Sicht fahren. „Der Statec erhebt Daten, wenn es um die Wirtschaft geht. Genau das brauchen wir auch in anderen Bereichen“, so Pregno.

