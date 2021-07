Um die Einhaltung der Gesundheitsmaßnahmen zu überprüfen, führte die Behörde im vergangenen Jahr 2.102 spezifische Kontrollen durch.

Mehr Kontrollen durch Covid

ITM verdreifacht Zahl der Inspekteure

Thomas KLEIN

Die Pandemie hat sich auch auf die Arbeit der Inspection du travail et des mines (ITM) ausgewirkt. Um zu überprüfen, ob die Unternehmen die vorgeschriebenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz einhalten, waren im vergangenen Jahr viele zusätzliche Kontrollen notwendig.

So meldete die Behörde in ihrem Jahresbericht, der am Montag veröffentlicht wurde, 2.102 spezifische Überprüfungen infolge der Pandemie in allen Wirtschaftssektoren zwischen dem 18. März und dem 31. Dezember 2020. Das zusätzlich zu den normalen Aufgaben. Alle Aktivitäten zusammengenommen, bearbeitete die ITM im Jahr 2020 276.988 Anfragen, führte 7.419 Kontrollen durch und verhängte 2.105 Bußgelder in Höhe von insgesamt 8.945.000 Euro, meldet die Behörde.

Die zusätzliche Arbeitsbelastung machte sich auch in der Personalstärke der ITM bemerkbar. Ende Dezember 2020 wies die Behörde eine Gesamtbelegschaft von 206 Personen auf, davon 86 Arbeitsinspektoren auf, von denen 61 im Außendienst tätig sind. Im Jahr 2017 waren nur 19 Inspektoren im Einsatz.



