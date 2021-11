Trotz der Pandemie ist die Zahl der Luxemburger Firmen, die im Ausland aktiv sind, deutlich gestiegen.

Umfrage der Handwerkskammer

Mehr Handwerksfirmen wagen den Schritt über die Grenze

Thomas KLEIN Trotz der Pandemie ist die Zahl der Luxemburger Firmen, die im Ausland aktiv sind, deutlich gestiegen.

In den letzten zwei Jahren war etwa jedes zweite Luxemburger Handwerksunternehmen im Ausland tätig. Das ergab eine Umfrage der Chambre des Métiers unter ihren Mitgliedern, die am Montag veröffentlicht wurde. Bei der letzten Umfrage 2018 hatte die Quote noch bei 40 Prozent gelegen.

Demnach gingen Produkte und Dienstleistungen „Made in Luxemburg” vor allem in die direkten Nachbarländer. Spitzenreiter ist Belgien, wo 37 Prozent der exportierenden Unternehmen aktiv waren, gefolgt von Frankreich mit 30 und Deutschland mit 25 Prozent. Die übrigen acht Prozent der Exporte gingen unter anderem in die Niederlande, nach Portugal, in die Schweiz, die USA oder nach Asien, so die Handwerkskammer.

Kaum Einfluss der Krise

Mehr als die Hälfte der 1.073 teilnehmenden Handwerksbetriebe gaben demnach an, dass die Krise keinen oder sogar positiven Einfluss auf die Geschäftstätigkeit im Ausland hatte. Das lasse den Schluss zu, „dass grenzüberschreitende Aktivität sich positiv auf die wirtschaftlich stabile Entwicklung eines Unternehmens auswirkt“, schreibt die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung.

Dennoch zögern viele Betriebe mit einem Engagement im Ausland. Als wichtigsten Hinderungsgrund gaben über zwei Drittel eine ausreichende Auftragslage in Luxemburg an. 24 Prozent scheuen die Formalitäten einer grenzüberschreitenden Aktivität und 23 sagen, ihr Betrieb verfüge nicht über die notwendigen Kapazitäten. Lediglich vier Prozent der Unternehmer ist das wirtschaftliche Risiko zu groß.

Um Handwerksbetriebe, die im Ausland expandieren möchten, unter die Arme zu greifen, organisiert die Chambre des Métiers vom 15. bis zum 18.11. das Event „Handwerk ohne Grenzen“, eine Reihe von 12 Webinaren, in denen die Teilnehmer Tipps für erfolgreiche Exportaktivitäten erhalten.

