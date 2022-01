Wirtschaftsminister Franz Fayot und Arbeitsminister Georges Engel besuchen das House of Startups.

Gründerszene

Mehr als 500 Start-ups in Luxemburg

(MeM) - Am Montag besuchten Wirtschaftsminister Franz Fayot und der Minister für Arbeit, Beschäftigung und Sozial- und Solidarwirtschaft, Georges Engel, das House of Startups.

Das 2018 eröffnete House of Startups bietet auf einer Fläche von fast 6.000 Quadratmetern Platz für 150 bis 200 Start-ups. Als Infrastruktur, die von der Handelskammer mit dem Ziel eingerichtet wurde, das Startup-Ökosystem in Luxemburg zu vereinen und zu unterstützen, vereint die Organisation mehrere Innovationszentren, Inkubatoren, Acceleratoren und Beratungsunternehmen für Startups unter einem Dach.

Darunter das Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT), das sich dem FinTech-Bereich widmet, der Luxembourg-City Incubator (LCI), der von der Handelskammer in Partnerschaft mit der Stadt Luxemburg gegründet wurde, „Le Village by C“, der internationale Inkubator der Crédit Agricole Gruppe, sowie der International Climate Finance Accelerator (ICFA). Innerhalb des LCI ist seit Oktober 2021 das Haus der Sozialwirtschaft und sozialen Innovation (MeSIS) untergebracht.

Förderprogramme zur Anschubfinanzierung

Das Wirtschaftsministerium fördert Innovationen, indem es Start-ups und junge Unternehmen durch verschiedene Initiativen und staatliche Hilfen aktiv begleitet. Die Minister verfolgten am Montag die Präsentationen der Start-ups No Big Deal, Vingineers, Waves, GreenWorlder und Zorfitfy: Diese Start-ups hatten sich für das Fit4Start-Programm qualifiziert oder waren als innovative Jungunternehmen identifiziert worden.

Wirtschaftsminister Franz Fayot erklärte nach dem Besuch: „Das luxemburgische Ökosystem für Start-ups ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und umfasst heute mehr als 500 Start-ups (…) Das House of Startups ist eine Schlüsselinfrastruktur, die das Dienstleistungsangebot und die Begleitprogramme, die den Start-ups insbesondere von Luxinnovation und meinen Dienststellen im Wirtschaftsministerium angeboten werden, wirksam ergänzt.“

Georges Engel, Minister für Arbeit, Beschäftigung und Sozial- und Solidarwirtschaft, fügte hinzu: „Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2018 ist die MeSIS der Ort der Referenz und des Austauschs für all diejenigen, die sich für die Sozial- und Solidarwirtschaft interessieren. Der Guichet unique konnte angehende Sozialunternehmer begleiten und so zur Gründung von 40 Unternehmen mit gesellschaftlicher Wirkung beitragen.”

